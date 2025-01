Incêndio em estação de esqui deixa dezenas de mortos no norte de Türkiye

Um incêndio em uma estação de esqui no norte de Türkiye matou pelo menos 66 pessoas e feriu outras 51, disse o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, na terça-feira.

Dos feridos, 17 receberam alta hospitalar e um permanece na unidade de terapia intensiva, disse o ministro da Saúde, Kemal Memisoglu.

O incêndio começou por volta das 3h30, horário local (00h27 GMT), na área de restaurantes do hotel resort de esqui Kartalkaya, e rapidamente engoliu o prédio, segundo o governador de Bolu, Abdulaziz Aydin.

Os bombeiros conseguiram controlá-lo após 10 horas de trabalho, disseram as autoridades à Anadolu, enquanto continuam os esforços para arrefecer as áreas afetadas.

Equipes de emergência de cidades vizinhas, incluindo bombeiros, unidades de resposta a desastres e equipes médicas apoiadas por helicópteros, foram enviadas ao local.

O ministro da Justiça, Yilmaz Tunc, disse que uma equipe de seis promotores, juntamente com um comitê de especialistas de cinco membros, lançou uma investigação sobre o incidente.

Tunc disse que quatro pessoas, incluindo o proprietário do hotel, foram detidas como parte da investigação. As investigações do comitê de especialistas de cinco membros sobre a causa do incêndio estão em andamento e o trabalho está em andamento para determinar a culpa.

O ministro da Cultura e Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, afirmou em conferência de imprensa que já foram realizados os controlos e documentação necessários para evitar o risco de incêndio. “O hotel tem certificado de segurança contra incêndios emitido pelos bombeiros. Isso já é um mandato dos bombeiros. Os bombeiros devem fazer verificações periódicas”, acrescentou.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse em

Mais tarde, falando numa reunião do Partido da Justiça e Desenvolvimento (Partido AK) em Ancara, Erdogan disse: “Todas as medidas necessárias serão e estão sendo tomadas para esclarecer todos os aspectos do incidente e responsabilizar os responsáveis”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, numa mensagem no X, expressou as suas condolências às famílias daqueles que perderam a vida e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

– Mais condolências

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, também lamentou o incidente. “Apresento as minhas mais profundas condolências ao meu querido irmão, o presidente Recep Tayyip Erdogan, à nação turca, especialmente às famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos neste acidente e rezo pela rápida recuperação dos feridos”, escreveu ele no X.

Hadja Lahbib, Comissária da UE para a Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, que está atualmente em visita oficial a Türkiye, expressou as suas “mais profundas condolências” a Türkiye e às famílias das vítimas. “A UE é solidária e oferece apoio através do Mecanismo de Proteção Civil da UE”, disse ele em X.

Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, disse em “

Von der Leyen reafirmou o apoio da UE a Türkiye e ao seu povo nesta “tragédia”.

Oferecendo condolências às vítimas e às suas famílias, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, disse no X: “Apoiamos Türkiye neste momento de dor”.

Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, também expressou o seu pesar por X: “Os meus pensamentos estão com os entes queridos do falecido.

“Grato aos corajosos socorristas que estão fazendo tudo o que podem para salvar vidas.”

Metsola também desejou aos feridos uma rápida recuperação. “Sinceramente, simpatizo com a imensa dor pela perda de tantas pessoas e peço que transmitam minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas”.

Num post X, o Dr. Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, também apresentou as suas condolências.

O incêndio é “um forte lembrete da fragilidade da vida”, disse Kluge, acrescentando: “Nossos corações estão com as vítimas, suas famílias e os primeiros respondentes que enfrentaram as chamas.

“O apoio à saúde mental dos sobreviventes e das famílias enlutadas deve ser uma prioridade, juntamente com medidas urgentes para prevenir este tipo de tragédias.

“Em nome da @WHO_Europe, expresso as minhas mais profundas condolências ao governo e ao povo de Türkiye e desejo uma rápida recuperação aos feridos”, disse ele.

Após uma conversa com Fidan após o incêndio, o Ministro dos Negócios Estrangeiros belga, Bernard Quintin, declarou em X: “Em nome da Bélgica, expressei as minhas condolências pela perda de tantas vidas. Os nossos pensamentos estão com as vítimas.”

Quintin disse que a Bélgica apoia Türkiye e o povo turco.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, escreveu em X: “Em nome da Grécia, apresento as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e desejo uma rápida recuperação aos feridos”.

O presidente albanês, Bajram Begaj, também expressou as suas “sinceras condolências” às famílias enlutadas e desejou aos feridos uma rápida recuperação.

“Nossos pensamentos estão com o presidente (Erdogan) e o povo turco durante este momento difícil.”

O presidente do Kosovo, Vjosa Osmani, também lamentou o incidente e expressou as suas condolências às famílias das vítimas, dizendo no X: “Apoiamos os corajosos socorristas que trabalham incansavelmente para salvar vidas e ajudar os necessitados.

“Desejamos aos feridos uma recuperação rápida e completa. Neste momento difícil, os nossos pensamentos e solidariedade estão com o presidente (Erdogan) e o povo de Türkiye.”

Por sua vez, Denis Zvizdic, presidente do Parlamento da Bósnia e Herzegovina, enviou um telegrama ao presidente do Parlamento turco, Numan Kurtulmus, onde se lê: “Apresento as minhas mais profundas condolências pelo incêndio que ocorreu na estação hotel Kartalkaya ski resort, no qual 66 dos seus cidadãos foram mortos e mais de 50 feridos.”

O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, enviou um telegrama ao seu homólogo turco.

“Em nome do povo da República do Quirguistão e em meu próprio nome, estendo as minhas mais profundas condolências às famílias e entes queridos dos falecidos e desejo aos feridos uma rápida recuperação”, disse Japarov.

Num telegrama a Erdogan, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse estar “profundamente chocado” com o incidente e ofereceu as suas “mais profundas condolências”. Aliyev também desejou recuperação aos feridos.

O presidente russo, Vladimir Putin, também expressou suas “mais profundas condolências” em uma mensagem por telegrama a Erdogan, dizendo: “Por favor, transmita palavras de simpatia e apoio às famílias e amigos das vítimas, bem como votos de uma rápida recuperação a todos”. os feridos.” “.

Em uma postagem em

Entretanto, o primeiro-ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, também lamentou o “incêndio devastador”. Estendendo o seu apoio “total” a Erdogan, Kobakhidze escreveu em X: “As nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas”.

Acrescentou que a Geórgia é solidária com o povo turco.

Kartalkaya em Bolu é um dos principais destinos turísticos de inverno de Türkiye e atrai milhares de visitantes durante a temporada de esqui. O resort está localizado a cerca de 295 quilômetros (183 milhas) a leste de Istambul.