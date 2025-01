Incêndio em Los Angeles: número de mortos chega a 24, mais de 12 mil estruturas danificadas e perdas de quase US$ 275 bilhões em Los Angeles | Fotos

Incêndios em Los Angeles: Os incêndios florestais mortais e destrutivos em Los Angeles que começaram em 7 de janeiro já custaram 24 vidas até agora. Mais de 12 mil estruturas foram destruídas e muitas estão desaparecidas. Veja o impacto devastador dos incêndios florestais em Los Angeles através de imagens. As perdas seriam de US$ 275 bilhões.

Os bombeiros batem os punhos para apagar as últimas brasas nas colinas do Mandeville Canyon, em Los Angeles, Califórnia. O incêndio em Palisades queimou parte do Mandeville Canyon em 13 de janeiro de 2025. Uma enorme vila surgiu nas areias de uma praia de Malibu, que é o lar temporário de milhares de bombeiros de toda a América do Norte, segundo a AFP. Quase 5.000 equipes de resgate interagem entre trailers e tendas. Os residentes fornecem-lhes cafés da manhã com alto teor calórico.