Incêndio em Maha Kumbh extinto, tendas reduzidas a cinzas, imagens aéreas mostram

O incêndio, que eclodiu nas lojas da Gita Press no Setor 19, foi rapidamente controlado. Nenhuma vítima foi relatada. No entanto, as lojas foram destruídas pelo fogo.

Imagens aéreas mostram as consequências do incêndio em Mahakumbh.

Enquanto isso, o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, chegou ao local do incêndio para avaliar a situação e revisar as medidas de resposta a emergências. O primeiro-ministro Narendra Modi conversou com Yogi Adityanath em busca de informações sobre o incidente do incêndio.