Incêndio em Maha Kumbh: Outro incêndio ocorre em uma tenda em Prayagraj um dia após a explosão do cilindro de GLP

Um dia depois de um grande incêndio ter ocorrido sob uma ponte ferroviária perto do Setor 19 na área de Maha Kumbh, outro incêndio foi relatado em uma tenda no Setor 5 da área na manhã de segunda-feira, enquanto se preparavam para fritar puris, relatou ele. ANOS.

De acordo com o relatório de Tempos IndianosAconteceu na cozinha do ashram Ram Das.

Logo após o incidente, os bombeiros extinguiram rapidamente as chamas e agiram rapidamente para evitar que o fogo se espalhasse para outras tendas.

O Diretor Geral dos Bombeiros, Avinash Chandra, em conversa com a mídia disse, citado pela ANI: “… Em toda a área de Kumbh, a segurança contra incêndio foi levada com grande sinceridade. 53 quartéis de bombeiros foram construídos e 20 postos de bombeiros e mais de 1.300 bombeiros foram recrutados. Mais de 300 veículos foram mobilizados. Vamos fortalecê-lo ainda mais… A magnitude é tão grande que existem 9 quartéis de bombeiros em todo o distrito de Prayagraj. e há 53 postos de bombeiros e mais de 20 postos de bombeiros só em Maha Kumbh… A mão-de-obra em Prayagraj é de 175 e mais de 1300 em Maha Kumbh.”

“Em um distrito grande como Lucknow, há 11 quartéis de bombeiros e cerca de 200 funcionários. Aqui há 1.400 funcionários… A área de 1 quartel de bombeiros é de cerca de 800 metros quadrados, o que significa que serão necessários menos de 3 quartéis de bombeiros. . a 4 minutos para o veículo dos bombeiros chegar ao local. Nosso tempo de resposta é de cerca de 3 minutos… Todos os devotos que quiserem vir aqui devem vir sem qualquer preocupação, nós providenciaremos para eles. bombeiros e policiais infalíveis.” ele acrescentou.

Nenhuma vítima foi relatada até o momento e as autoridades estão avaliando os danos causados ​​pelo incêndio.

Incidente anterior: No início de 19 de janeiro, um grande incêndio eclodiu sob uma ponte ferroviária perto do Setor 19 na área de Maha Kumbh, e a causa do incêndio foi determinada como sendo uma explosão de cilindro.

ADG Bhanu Bhaskar afirmou que ninguém ficou ferido. Ele disse, conforme citado por ANOS“Dois ou três cilindros explodiram no setor 19 do Maha Kumbh Mela, causando um grande incêndio nos campos. O fogo foi controlado. Todas as pessoas estão seguras e ninguém ficou ferido. Uma investigação será realizada.”

Após o incidente, o ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, chegou ao local e instruiu as autoridades a lidar com os incidentes. As autoridades também informaram que o primeiro-ministro Narendra Modi conversou com UP CM Yogi Adityanath sobre o incidente do incêndio em Maha Kumbh.

Fonte