Incêndio em Palisades queima casas em bairro rico de Los Angeles

Espera-se que os ventos diminuam um pouco a partir da tarde de quarta-feira, mas podem não diminuir completamente até sábado, no mínimo, de acordo com o serviço meteorológico.

O incêndio ameaçou a Getty Villa, um museu com uma coleção de antiguidades gregas e romanas. “Algumas árvores e vegetação no local foram queimadas, mas a equipe e o acervo permanecem seguros”, disse Katherine E. Fleming, presidente e CEO do J. Paul Getty Trust, em comunicado.

Do calçadão de Venice Beach, um avião de combate a incêndios podia ser visto voando sobre o oceano, coletando água e retornando a Palisades para soltá-la. Os surfistas flutuavam no Pacífico, observando a fumaça de longe.

Os ventos deverão atingir o pico de terça-feira até o início da tarde de quarta-feira, com as rajadas mais fortes atingindo o Vale de San Fernando e o sopé das montanhas de San Gabriel. Os meteorologistas disseram aos residentes que esperem árvores e linhas de energia derrubadas, bem como cortes generalizados de energia.

Espera-se que vendavais generalizados e prejudiciais piorem durante a noite, com rajadas de vento isoladas nas montanhas e colinas atingindo até 161 quilômetros por hora, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Cerca de 30.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas na terça-feira depois que um incêndio florestal eclodiu na comunidade de Pacific Palisades, causando pânico e engarrafamentos, e algumas abandonaram seus carros em estradas estreitas nas encostas. O fogo atingiu e ultrapassou a Pacific Coast Highway em Will Rogers State Beach, de acordo com o KABC Channel 7 Eyewitness News.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Notícias de negóciosNotíciasÍndiaPalisades Incêndio queima casas em bairro rico de Los Angeles

AvançarMenos