Incêndio florestal em Los Angeles em 1970: internautas reagem ao jornal de 55 anos: “A história realmente se repete”

Incêndio florestal em Los Angeles: Enquanto os incêndios no sul da Califórnia continuavam a devorar hectares de terra e a engolir propriedades multimilionárias, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chamou-a de “uma das piores catástrofes” da história dos EUA. Imagens virais e recortes de vídeo nas redes sociais provocaram uma avalanche de reações online. Como resultado desta situação, um usuário do Reddit compartilhou recortes de jornais de seu pai que datam da década de 1970.

Os cortes referem-se a incêndios florestais devastadores que ocorreram há quase 54 anos. “Recortes de jornais do meu pai de 54 anos sobre os incêndios de Los Angeles em 1970”, diz o título do post. A manchete do artigo que acompanha observa que as chamas destruíram 150 casas em Malibu e Chatsworth enquanto o incêndio se espalhava por 40.000 acres de terra.

“Dois incêndios se unem, criando uma parede de chamas de 32 quilômetros de extensão”, diz o subtítulo do artigo. Os artigos mencionam que incêndios fora de controle causaram destruição em 7 condados de Southland.

Enquanto a segunda imagem mostra o mapa dos locais devorados pelo incêndio florestal, a terceira imagem capta as operações de emergência e resgate. Representa também a agonia, a ansiedade, o medo e a bravura dos moradores que enfrentaram o desastre.

Reações nas redes sociais A mídia social reagiu fortemente a esta postagem quando um usuário comentou: “Palisades está em chamas agora mesmo no mesmo local: 22.000 acres queimados e mais de 10.000 casas destruídas”. Outro usuário respondeu a este tópico: “Parece que só piorou devido ao aumento da densidade habitacional”. Embora alguns utilizadores tenham notado uma área de “alto risco de incêndio”, outros alegaram que estes incêndios florestais são resultado das alterações climáticas.

Um terceiro usuário zombou do desastre, escrevendo: “Que bom que isso nunca mais vai acontecer, é hora de reconstruir um monte de casas lá”. Um quarto usuário comentou: “Um aglomerado em Santa Rosa (no norte da área da baía) queimou em 2017, e essa mesma área também já havia queimado basicamente antes, em 1964. A história realmente se repete. “Muitas pessoas reconstruíram as suas casas nas áreas queimadas, o que parece uma decisão maluca.”

Um quinto usuário se referiu ao mapa de Los Angeles e disse que seu pai passou por esses incêndios quando tinha 9 anos. Detalhando a história de sobrevivência de seu pai, o usuário observou que sua “família morava em uma casa em Chatsworth (a casa dele é na verdade o ponto verde no mapa). na foto 2, e a escola deles é o x verde). Ele acrescentou: “Ele me disse que se lembra de ter evacuado com sua mãe e irmãs, sentado na parte de trás do carro e vendo chamas engolindo ambos os lados da estrada”.

Morte, destruição e danos Segundo a AFP, pelo menos 16 pessoas morreram nos incêndios florestais. Os números oficiais sugerem que mais de 12.000 estruturas foram queimadas. Um bombeiro observou que todas essas estruturas não eram apenas casas, pois incluíam dependências, veículos recreativos e galpões, entre outros. Devido aos incêndios devastadores, quase 200 mil pessoas foram deslocadas.

De acordo com o New York Post, o Sunset Fire foi contido, o Hurst Fire queimou 771 acres de terra, o Kenneth Fire engoliu 959 acres e o Eaton Fire queimou 13.690 acres. O incêndio de Palisades foi o mais destrutivo, queimando 19.978 acres de terra. Quase 35.000 acres de terra foram reduzidos a cinzas.

Fonte