Incêndio no showroom de carros Mahindra em Hyderabad destrói veículos novos – Hyderabad News

Um incêndio ocorreu em um showroom particular de automóveis em Hyderabad na noite de quinta-feira. As chamas tomaram conta do showroom, localizado perto de Kundapur Junction, na área mais movimentada da cidade, causando grandes danos.

Embora os bombeiros tenham conseguido controlar o incêndio, vários carros novos, alojados no showroom, foram destruídos. Inicialmente, o fogo só pôde ser controlado com quatro viaturas de bombeiros.

Também houve preocupação com mais danos à medida que o fogo começou a se espalhar para o edifício adjacente do Sahasra Udupi Grand Hotel.

A polícia também evacuou os quartos, administrados por uma empresa popular de habitação, localizados no segundo andar de um prédio próximo, por precaução.

Seis unidades de bombeiros foram mobilizadas para conter e evitar a propagação do fogo.

Embora a causa do incêndio ainda não tenha sido determinada, fontes disseram que nenhuma vítima foi relatada.