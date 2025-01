Incêndios em Los Angeles: vídeo chocante do TikTokers mostra pessoas iniciando mais incêndios na Califórnia, diz relatório

Um vídeo chocante do TikToker afirmou que as pessoas estão provocando mais incêndios em Los Angeles. A resposta do Daily Mail afirmou que o vídeo foi postado por qxv.nyx no TikTok. A filmagem mostrou a conversa entre dois TikTokers que afirmaram ter visto algumas pessoas iniciando mais incêndios perto da Rodovia 105, na Califórnia.

“Eles simplesmente fizeram mais”, você pode ouvir no vídeo.

Além disso, outros vídeos foram compartilhados nas redes sociais mostrando pessoas iniciando incêndios em áreas de Los Angeles que não estavam em chamas anteriormente. Um vídeo capturou o incidente em primeira mão no 302 Pico, em Santa Monica.

Atualização do incêndio florestal em Los Angeles Os incêndios na área de Los Angeles causaram uma devastação generalizada, destruindo cerca de 12.000 edifícios, ceifando pelo menos 11 vidas e deslocando milhares de pessoas, espalhando-se por uma área maior que o tamanho de São Francisco. O escritório do legista do condado de Los Angeles disse que pelo menos 11 morreram, cinco deles no incêndio de Palisades ao longo da costa e seis no incêndio de Eaton no interior. Os danos financeiros podem ser os maiores já registados: a AccuWeather estima perdas entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares.

Desde celebridades perdendo suas casas até estreias canceladas e produções interrompidas, Hollywood foi prejudicada por esses incêndios florestais.

Além da destruição, as preocupações com os saques e o aumento da criminalidade levaram o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a enviar a Guarda Nacional para ajudar as autoridades. Um toque de recolher noturno foi imposto em áreas evacuadas e dezenas de prisões foram feitas.

Em meio ao caos, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu uma investigação sobre a “perda de pressão da água nos hidrantes locais e a indisponibilidade de abastecimento de água do reservatório de Santa Ynez”. “Precisamos de respostas sobre como isso aconteceu”, escreveu ele em uma carta aberta.

Jio Biden alerta para mais ameaças O presidente dos EUA, Joe Biden, alertou que, embora os ventos tenham diminuído, continuarão a ser uma ameaça até a próxima semana.

Em uma postagem sobre como trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar as autoridades estaduais e locais a acabar completamente com esses incêndios.”

(Com contribuições de agências)

