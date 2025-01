Incêndios em Los Angeles: Yuri Williams veste o traje de Deadpool e transporta US$ 2.000 em brinquedos para o centro de doações de Los Angeles. Quem é ele?

Incêndios em Los Angeles: “Os super-heróis nem sempre usam capas”: Yuri Williams veste o traje de Deadpool e transporta brinquedos no valor de US$ 2.000 para o centro de doações de Los Angeles. Enquanto Los Angeles permanece sob ferozes incêndios florestais, Yuri Williams continua a causar impacto através de atos de bondade enquanto veste uma fantasia de super-herói.

Yuri Williams, conhecido por sua organização sem fins lucrativos ‘AFutureSuperHero And Friends’, vestiu uma fantasia de ‘Deadpool’ e transportou US$ 2.000 em brinquedos para um centro de doação temporário na área de Los Angeles, na esperança de encorajar as pessoas desalojadas pelos devastadores incêndios florestais desta semana. , informou a Reuters.