Incêndios florestais devastam Los Angeles: número de mortos sobe para 11 e mais de 10 mil perdem suas casas | Notícias do mundo

Incêndios florestais catastróficos causaram estragos em bairros nobres de Los Angeles, ceifando 11 vidas e destruindo milhares de casas desde terça-feira. Os bombeiros lutam incansavelmente contra as chamas violentas, que se espalharam ainda mais devido aos fortes ventos, criando um cenário apocalíptico em áreas icônicas da cidade, incluindo Hollywood Hills.

Os incêndios danificaram quase 10 mil estruturas, deixando bairros inteiros irreconhecíveis. O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, descreveu a devastação como semelhante a um ataque com bomba atômica, dizendo: “Parece que uma bomba atômica foi lançada nessas áreas. Não espero boas notícias e não esperamos esses números.” “

À medida que os incêndios continuam a aumentar nos flancos leste e oeste de Los Angeles, as autoridades alertam que o número de mortos poderá aumentar. Embora o custo dos danos não tenha sido publicado oficialmente, as empresas privadas estimam que poderá situar-se entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares.

Esforços de combate a incêndios ganham terreno, mas ameaça permanece

Os bombeiros fizeram progressos em algumas áreas, obtendo controle parcial sobre dois incêndios florestais: o incêndio em Palisades está agora 6% contido, enquanto o incêndio florestal Kenneth atingiu 35% de contenção após queimar 960 acres nos condados de Los Angeles e Ventura.

Enquanto isso, os esforços combinados em Hurst e Lidia controlaram 37% e 75% dos incêndios, respectivamente, num total de 1.200 acres. No entanto, as condições permanecem terríveis, pois os avisos de bandeira vermelha persistem em Los Angeles e em partes do sul da Califórnia. As rajadas que atingiram 160 quilômetros por hora no início desta semana diminuíram brevemente, permitindo que as equipes de resgate jogassem água de helicópteros, mas os ventos aumentaram novamente na noite de quinta-feira.

Quedas de energia e fechamento de escolas aumentam a miséria

Mais de 100.000 residências e empresas permanecem sem eletricidade. As escolas nas áreas afetadas estão fechadas, deixando as comunidades no caos. O Sunset Fire, que ardia perigosamente perto da Calçada da Fama de Hollywood Boulevard, foi completamente contido na noite de quarta-feira, mas a ameaça de novos incêndios é grande.

Suspeita de incêndio criminoso e saques desenfreados

As autoridades detiveram um homem sob suspeita de incêndio criminoso relacionado com o incêndio florestal em Kenneth, embora ainda não tenham surgido provas conclusivas. Em meio ao caos, 20 pessoas foram presas por saques em zonas de evacuação. O xerife Luna anunciou esforços para impor o toque de recolher com a ajuda da Guarda Nacional da Califórnia para proteger áreas vulneráveis.

Sobreviventes inspecionam as ruínas

Cenas de devastação estão por toda parte enquanto os moradores voltam para vasculhar os escombros. Bairros inteiros foram reduzidos a cinzas e escombros. Algumas áreas só são identificáveis ​​pelos contornos das ruas, enquanto outras mostram um forte contraste de casas em pé em meio a ruínas fumegantes. Um casal foi visto olhando para os restos de sua casa carbonizada, enquanto outros passavam por estruturas em chamas, cobrindo o rosto da fumaça acre.

O Kenneth Fire, nomeado por sua localização perto da divisa dos condados de Los Angeles e Ventura, gerou novas ordens de evacuação obrigatória. “O Corpo de Bombeiros de Los Angeles está emitindo uma ordem de evacuação imediata para todos os residentes desta área”, alertaram as autoridades, enquanto lutavam para evitar que o fogo se espalhasse.

Apesar da devastação, os residentes e os socorristas continuam, determinados a suportar uma das piores crises de incêndios florestais da história de Los Angeles. Com os bombeiros trabalhando 24 horas por dia e as comunidades se unindo, a esperança tremeluz entre as cinzas.