Incêndios florestais em Los Angeles: 11 mortos, 13 desaparecidos; 22 presos por saques e violações do toque de recolher

À medida que os incêndios florestais devastadores continuam a devastar o sul da Califórnia, a situação piorou com vítimas significativas, evacuações generalizadas e actividade criminosa no meio da crise. De acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, o número de mortos aumentou para 11 e 13 pessoas ainda estão desaparecidas, enquanto vários incêndios continuam a arder em toda a região.

Prisões por saques e violações do toque de recolher Além da perda de vidas, as autoridades fizeram 22 detenções relacionadas com saques, violações do recolher obrigatório e invasão de propriedade. O xerife do condado de Los Angeles relatou essas prisões em conexão com os incêndios em curso, que levaram as autoridades locais e os bombeiros a trabalharem 24 horas por dia. Foram relatados saques em áreas gravemente afetadas pelos incêndios, o que levou a um aumento da presença policial para proteger as comunidades afetadas.

Incêndios florestais em Los Angeles: a expansão dos incêndios obriga a novas evacuações Os devastadores incêndios florestais que assolam o sul da Califórnia pioraram, destruindo milhares de casas. O maior incêndio, conhecido como Palisades Fire, expandiu-se no sábado (11 de janeiro), ameaçando bairros anteriormente imaculados e provocando novas ordens de evacuação, inclusive em áreas ricas perto do museu de arte Getty Center.

Aumento do número de mortos e destruição generalizada O escritório do médico legista do condado de Los Angeles confirmou mais uma morte na sexta-feira, elevando o número oficial de mortos para 11. Mais de 37.000 acres foram queimados, destruindo cerca de 12.000 edifícios, de acordo com o corpo de bombeiros da Califórnia.

Respostas federais e estaduais O presidente Joe Biden descreveu a devastação como um “cenário de guerra” e criticou a disseminação de desinformação sobre os incêndios. O governador Newsom convidou o presidente eleito Donald Trump, que culpou Newsom pelo desastre, a visitar Los Angeles e testemunhar a destruição em primeira mão. “Não devemos politizar a tragédia humana”, disse Newsom.

Desafios de combate a incêndios pela frente O incêndio em Palisades, que já queimou mais de 21.600 acres, estava apenas 8% contido na manhã de sábado. Os ventos, que diminuíram temporariamente na sexta-feira, deverão aumentar novamente, aumentando o risco de novos incêndios de brasas. A administradora da FEMA, Deanne Criswell, alertou que as condições continuam extremamente perigosas.

