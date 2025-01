Incêndios florestais em Los Angeles: 16 mortos enquanto o incêndio em Palisades aumenta e a ameaça climática se aproxima – 10 pontos | Notícias do mundo

O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, o segundo maior dos EUA, fechou escolas na quinta e sexta-feira devido à perigosa qualidade do ar. O superintendente Alberto Carvalho observou que viajar para a escola era mais arriscado do que ficar em casa, principalmente para alunos com problemas respiratórios. Algumas escolas perto de zonas de evacuação também sofreram cortes de energia e baixa frequência antes do anúncio do encerramento.