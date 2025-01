Incêndios florestais em Los Angeles: a casa onde Matthew Perry morreu sobrevive ao fogo; Proprietário de origem indiana elogia ‘corajosos bombeiros’

Em meio aos incêndios florestais devastadores em Los Angeles, a incorporadora imobiliária de origem indiana Anita Verma-Lallian, atual proprietária da antiga casa do ator americano Matthew Perry em Los Angeles, expressou seu alívio porque a residência em Pacific Palisades está segura.

Em uma postagem na plataforma de mídia social Instagram, Anita Verma-Lallian escreveu: “Meu coração está absolutamente partido pelos incêndios devastadores em Palisades. Quando pretendíamos comprar uma casa, exploramos vários bairros de Los Angeles, mas no momento em que descobrimos Palisades, nos apaixonamos imediatamente. Sua beleza, senso de comunidade e a paz que oferecia faziam com que parecesse o lugar perfeito para chamar de lar. Vê-lo envolto em chamas parece uma perda pessoal, como perder uma parte do nosso coração. “Não consigo parar de pensar na fuga da vida selvagem, nas árvores e trilhas desaparecidas e na destruição de um lugar que significa tanto para tantas pessoas.”