Incêndios florestais em Los Angeles: de Malibu a Santa Monica: fotos de bairros antes e depois

Incêndios florestais em Los Angeles: Em meio aos trágicos e devastadores incêndios florestais que assolam Los Angeles, na Califórnia, damos uma olhada nas fotos de antes e depois de alguns bairros do oeste do estado dos EUA.

Vários incêndios florestais alimentados por ventos intensos de Santa Ana estão queimando em todo o condado de Los Angeles. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 34.000 acres foram queimados. Mais de 10 mil estruturas também foram queimadas e quase 180 mil pessoas estão sob ordem de evacuação no estado.

O incêndio em Palisades, entre Santa Monica e Malibu, no flanco oeste da cidade, e o incêndio em Eaton, no leste, perto de Pasadena, já são considerados os mais destrutivos da história de Los Angeles, consumindo mais de 34.000 acres (13.750 hectares), ou cerca de 53 milhas quadradas, transformando bairros inteiros em cinzas.

Mais de 5.300 estruturas foram danificadas ou destruídas no incêndio de Palisades, disse a chefe dos bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira.

Devido aos fortes ventos offshore e à baixa umidade, os avisos de bandeira vermelha estão em vigor até sexta-feira à noite para grande parte dos condados de Los Angeles e Ventura. “No entanto, a ameaça não termina depois de sexta-feira”, disseram meteorologistas do Serviço Meteorológico Nacional em Los Angeles. Os ventos offshore continuarão no início da próxima semana, com pico de domingo e de terça a quarta-feira.