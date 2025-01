Incêndios florestais em Los Angeles devastam mansão de luxo de Rs 288 milhões; Internautas em estado de choque | Veja o vídeo

Incêndios florestais em Los Angeles : Enquanto incêndios florestais devastadores continuam a devastar vários locais em Los Angeles, uma mansão de luxo é listada em um mercado imobiliário on-line com sede nos EUA por US$ 35 milhões (aproximadamente $288 crore), foi visto envolto em chamas em um vídeo viral.

O vídeo, capturado à distância, mostra uma enorme mansão, junto com várias palmeiras ao longo da paliçada, todas em chamas. Os internautas acorreram à seção de comentários do vídeo viral para expressar seu choque com o impacto devastador dos incêndios florestais de Los Angeles.