Incêndios florestais em Los Angeles: Los Angeles continua em perigo, não volte para casa ainda, dicas e avisos de saúde: 10 atualizações importantes

Os incêndios florestais continuam a assolar o condado de Los Angeles, deixando um rastro de devastação. Na sexta-feira, o número de mortos subiu para 10 e mais de 179 mil pessoas foram forçadas a evacuar suas casas. Enquanto as autoridades trabalham para conter as chamas, os ventos fortes persistem, atiçando as chamas e causando mais destruição.

Aqui estão 10 desenvolvimentos importantes que você precisa saber sobre a atual crise de incêndios florestais no condado de Los Angeles.

1. Aviso do chefe dos bombeiros: Los Angeles não está fora de perigo

Los Angeles continua a lidar com a ameaça de incêndios florestais, e a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, alertou que a cidade ainda não está segura. Espera-se que os ventos fortes persistam, alimentando os incêndios contínuos. Crowley garantiu ao público que os bombeiros e os socorristas estão focados na prevenção da perda de vidas e propriedades, e instou os residentes a permanecerem alertas e ajudarem nos esforços de emergência.

2. Xerife de Los Angeles pede cautela e alerta contra voltar para casa mais cedo

O Gabinete do Xerife do Condado de Los Angeles insta os residentes a não voltarem correndo para suas casas após as evacuações, já que linhas de energia derrubadas, linhas de gás abertas e estruturas instáveis ​​ainda representam sérios riscos. O gabinete do xerife enfatizou a importância de manter a visibilidade da patrulha e prevenir saques nas áreas afetadas, instando o público a respeitar os protocolos de segurança para evitar resgates desnecessários.

3. Investigação do último incêndio como possível incêndio criminoso

Um novo incêndio na área de West Valley, em Los Angeles, está sendo investigado por possível incêndio criminoso. Os moradores locais detiveram um suspeito perto da origem do incêndio e os investigadores estão trabalhando com o Departamento de Polícia de Los Angeles para determinar se o indivíduo foi responsável pelo incêndio em Kenneth. As autoridades também estão examinando possíveis ligações com outros incêndios na área circundante e mais investigações estão em andamento.

4. Gary Hall Jr. perde medalhas olímpicas no Palisades Fire

O nadador olímpico Gary Hall Jr. confirmou que perdeu todas as 10 medalhas olímpicas no incêndio em Palisades. Em entrevista sincera, Hall explicou que não teve tempo de recuperar as medalhas enquanto fugia das chamas, priorizando seu cachorro, seus remédios e as lembranças de família. Embora as medalhas tenham sido perdidas, Hall enfatizou que eram “apenas coisas” e que reconstruiria sua vida do zero, enfatizando a importância da família e das memórias sobre os objetos materiais.

5. As quedas de energia persistem em todo o condado de Los Angeles

No auge dos cortes de energia relacionados com os incêndios florestais, mais de 200.000 residentes ficaram sem energia. Embora tenham sido feitos esforços para restaurar a energia, mais de 90.000 residências e empresas no condado de Los Angeles permaneciam sem energia na manhã de sexta-feira. As equipes estão trabalhando 24 horas por dia para restaurar a energia, mas espera-se que as interrupções persistam após os incêndios em curso.

6. A qualidade do ar se deteriora, exigem máscaras em Los Angeles

Com a fumaça de vários incêndios florestais pairando sobre Los Angeles, a qualidade do ar caiu para níveis perigosos, levando as autoridades do condado a recomendar o uso de máscaras. O Distrito Escolar Unificado de Los Angeles fechou todos os campi e um alerta de fumaça de incêndio florestal permanece em vigor até a noite de sexta-feira. Os especialistas alertam que as partículas finas, como as PM2,5, representam graves riscos para a saúde, especialmente para grupos vulneráveis ​​como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

7. Um alerta de evacuação errado causa confusão

As autoridades do condado de Los Angeles pediram desculpas por enviar alertas de evacuação incorretos, que instruíam erroneamente as pessoas em áreas não ameaçadas a evacuarem. Os alertas eram destinados aos moradores próximos ao incêndio de Kenneth, mas um erro técnico causou confusão em áreas mais amplas. O condado garantiu ao público que está trabalhando com a FEMA para investigar o problema e garantir uma melhor comunicação no futuro. Ordens de evacuação atualizadas estão disponíveis em AlertLA.org.

Leia também | Incêndios florestais em Los Angeles: ligações com as mudanças climáticas explicadas

8. Um drone colide com um avião bombeiro; está sendo investigado

Uma aeronave de combate a incêndios, um Canadair CL-415, foi atingida por um drone enquanto combatia o incêndio em Palisades. A colisão causou danos ao avião, mas felizmente o avião pousou em segurança e sem ferimentos. A Administração Federal de Aviação (FAA) está investigando o incidente e lembrou ao público que interferir nas operações de combate a incêndios é ilegal e punível com até um ano de prisão e multa de US$ 75.000.

Leia também | Por que a fumaça dos incêndios florestais de Los Angeles é tão perigosa

9. Os avisos permanecem para os condados de Los Angeles e Ventura

Um alerta de bandeira vermelha de alto nível permanece em vigor para os condados de Los Angeles e Ventura, com previsões de condições perigosas de incêndio. O alerta está em vigor devido aos ventos fortes, baixa umidade e altas temperaturas, que aumentam o risco de incêndios florestais. As rajadas de vento podem atingir até 60 mph e a região deverá enfrentar condições climáticas elevadas de incêndio durante a sexta-feira. Os meteorologistas prevêem que o perigo crítico de incêndio durará até a próxima semana.

Leia também | Os danos causados ​​​​pelo incêndio em Los Angeles são provavelmente os mais caros da história dos EUA.

10. A fumaça dos incêndios florestais representa riscos à saúde: CDC emite alerta