Incêndios florestais em Los Angeles: Príncipe Harry e Meghan Markle abrem uma casa na Califórnia para amigos deslocados e entregam ajuda

O duque e a duquesa de Sussex juntaram-se aos esforços de socorro aos incêndios florestais na Califórnia na sexta-feira, entregando ajuda e interagindo com as vítimas em um local de distribuição de refeições. com o Príncipe Harry e Meghan Markle também abriram sua casa em Montecito para amigos que foram desalojados pelo incêndio mortal. Pelo menos 11 pessoas morreram esta semana enquanto as chamas varriam bairros inteiros e destruíam milhares de casas. A realeza pode enfrentar despejo, já que sua cidade continua apresentando “alto risco de incêndio”.

Imagens compartilhadas pela agência de notícias local Fox 11 mostraram o casal abraçando pessoas e interagindo com equipes de emergência no Centro Comunitário de Pasadena, em Los Angeles. Eles também se reuniram com o prefeito Victor Gordo e supostamente ajudaram a distribuir alimentos e suprimentos às vítimas do incêndio em Eaton na sexta-feira. Markle também foi visto interagindo com pessoas que perderam suas casas nos incêndios recentes.

O casal teria doado roupas, itens infantis e outros suprimentos essenciais para as pessoas afetadas pelos incêndios. Eles também convidaram amigos e entes queridos que foram forçados a evacuar para suas casas.

O príncipe Harry e Meghan Markle moram em Montecito, perto de Santa Bárbara, a cerca de 145 quilômetros de Los Angeles. Relatórios recentes indicam que os Sussex serão forçados a evacuar se os incêndios florestais de Los Angeles continuarem a se espalhar. Sua casa está localizada em uma área de “alto risco de incêndio” e pode enfrentar grandes cortes de energia no momento.

No início desta semana, uma reportagem do The Telegraph confirmou que Edison, no sul da Califórnia, estava considerando um “desligamento de energia para segurança pública” em partes do condado de Santa Bárbara devido ao risco de incêndio florestal.

(Com contribuições de agências)

