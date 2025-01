Incêndios florestais em Los Angeles: Príncipe Harry e Meghan Markle ‘ofendidos’ pelo rótulo de ‘turista de desastre’ após aderirem à iniciativa de ajuda humanitária

O duque e a duquesa de Sussex ficaram furiosos depois que a atriz Justine Bateman os acusou de “turismo de desastre” em meio aos incêndios florestais na Califórnia. O casal real juntou-se aos esforços de socorro em Pasadena na semana passada, com fotos mostrando-os entregando ajuda e interagindo com as vítimas em um local de distribuição de refeições.

“É ofensivo para Meghan e Harry que alguém pense que esta é simplesmente uma oportunidade para fotos. Meghan nasceu e cresceu em Los Angeles, então esta é e sempre será a sua casa. “Seu coração está completamente partido por todas as vidas que foram perdidas e por aqueles cujas casas foram destruídas nesses incêndios…” uma fonte disse ao Page Six.

A afirmação veio em resposta às duras críticas da atriz Justine Bateman após sua aparição amplamente fotografada na Convenção de Pasadena. Ela chamou isso de “oportunidade nojenta para fotos” e observou que a realeza não morava nas proximidades.

“Meghan Markle e Harry não são melhores que caçadores de ambulância. Que ‘fotografia’ repulsiva eles conseguiram. Eles estão ‘limpando os danos’? Eles são políticos agora? Eles não moram aqui. Eles são turistas. Turistas de desastre”, escreveu o ator em X.

Imagens compartilhadas pela agência de notícias local Fox 11 mostraram residentes da Califórnia abraçando pessoas e interagindo com equipes de emergência no Centro Comunitário de Pasadena. Eles também se reuniram com o prefeito Victor Gordo e ajudaram a distribuir alimentos e suprimentos às vítimas do incêndio em Eaton.

“Esta é sua segunda visita hoje. Estivemos aqui hoje e eles serviram comida anonimamente. Ninguém sabia que eles serviam comida com máscaras. Eles não vieram aqui para anunciar. Eles vieram aqui para trabalhar”, disse Gordo, segundo a Sky News, na semana passada.

O casal teria doado roupas, itens infantis e outros suprimentos essenciais para as pessoas afetadas pelos incêndios. Eles também convidaram amigos e entes queridos que foram forçados a evacuar para suas casas.

No entanto, relatórios recentes indicam que os próprios Sussex poderão ser forçados a evacuar se os incêndios florestais de Los Angeles continuarem a se espalhar. Sua casa está localizada em uma área de “alto risco de incêndio” e pode enfrentar grandes cortes de energia no momento.

(Com contribuições de agências)

