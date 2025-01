Incêndios florestais em Los Angeles: Rajeev Chandrashekar aponta o estado da maior economia do mundo, ‘uma potência econômica de US$ 4,8 trilhões…’

“Esta é a Califórnia, um estado com potência económica de 4,8 biliões de dólares, na maior economia do mundo, os Estados Unidos”, escreveu ele na plataforma de redes sociais X (anteriormente conhecida como Twitter).

Enquanto incêndios florestais devastadores assolam vários locais em Los Angeles, Califórnia, pelo menos cinco pessoas foram confirmadas como mortas e outras 180.000 receberam ordem de evacuar suas casas, de acordo com um relatório da AP citando autoridades. Milhares de estruturas queimaram nas chamas ferozes e velozes, enquanto a fumaça enchia desfiladeiros e bairros pitorescos que abrigam celebridades de Hollywood e figuras do esporte.

Mais de 415 mil pessoas ficaram sem energia no sul da Califórnia, cerca de metade delas no condado de Los Angeles, de acordo com PowerOutage.us, que monitora interrupções em todo o país. A infraestrutura de esgoto, água e energia em toda a região sofreu danos significativos, disseram as autoridades, de acordo com o relatório.