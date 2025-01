Incêndios florestais na Califórnia: 16 mortos e vários desaparecidos; área maior que São Francisco em chamas: o que você precisa saber | Notícias do mundo

Incêndios florestais em Los Angeles: O incêndio que assola Los Angeles matou 16 pessoas até agora, deslocou milhares e destruiu mais de 12.000 estruturas. Os incêndios devastaram uma área maior que São Francisco.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de bandeira vermelha para condições severas de incêndio até quarta-feira. Os ventos deverão permanecer em 50 mph (80 km/h), com rajadas de montanha atingindo até 70 mph (113 km/h).

A previsão é que terça-feira seja o dia mais perigoso, segundo o meteorologista Rich Thompson. “Teremos ventos fortes e tempestuosos de Santa Ana, uma atmosfera muito seca e arbustos ainda muito secos, por isso ainda temos algumas condições climáticas de incêndio muito críticas”, disse Thompson, citado pela AP, durante uma reunião comunitária.

O inferno começou na última terça-feira, impulsionado pelos fortes ventos de Santa Ana. Os meteorologistas esperam que os ventos se intensifiquem no meio da semana. Cal Fire relatou que os incêndios em Palisades, Eaton, Kenneth e Hurst queimaram cerca de 160 quilômetros quadrados.

O chefe dos bombeiros do condado de Los Angeles, Anthony C. Marrone, confirmou que 70 navios-tanque adicionais foram enviados para ajudar os bombeiros a conter as chamas enquanto os ventos se intensificam novamente.

O legista do condado de Los Angeles confirmou cinco mortes no incêndio em Palisades e 11 no incêndio em Eaton. Pelo menos 16 pessoas estão desaparecidas e as autoridades esperam que este número aumente.

A causa dos incêndios ainda é desconhecida. As primeiras estimativas sugerem que estes poderão ser os incêndios mais dispendiosos da história dos EUA. AccuWeather prevê danos e perdas entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões.

Cerca de 150.000 residentes estão sob ordens de evacuação. Mais de 700 pessoas procuraram abrigo em nove instalações. Quase 70.000 clientes permanecem sem energia, mais da metade deles no condado de Los Angeles, de acordo com PowerOutage.Us.

Cal Fire relatou 11% de contenção para o incêndio em Palisades e 27% de contenção para o incêndio em Eaton no domingo. O incêndio Kenneth em West Hills está totalmente contido, enquanto o incêndio Hurst está 89% contido.

As infra-estruturas de esgotos, água e energia em toda a região sofreram danos significativos. Autoridades alertam que os ventos de Santa Ana podem piorar as condições. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de bandeira vermelha até quarta-feira.

Os incêndios destruíram casas, incluindo casas de celebridades como Billy Crystal e Mandy Moore. O técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, também perdeu sua casa.

Bairros inteiros, incluindo diversas e históricas comunidades de Altadena, foram arrasados. Vários locais de culto também foram destruídos, incluindo uma mesquita, uma sinagoga e várias igrejas.