Incêndios florestais na Califórnia: imagens de satélite revelam destruição massiva em Los Angeles – Atualizações | Notícias do mundo

Incêndio florestal na Califórnia, Los Angeles: O número de mortos nos incêndios florestais que assolam a área de Los Angeles aumentou para 10, de acordo com o gabinete do legista do condado, informou a Associated Press. As autoridades confirmaram quinta-feira que os dois maiores incêndios da região destruíram mais de 10.000 casas, edifícios e outras estruturas. Em meio às crises, imagens de satélite recém-divulgadas pela Maxar Technologies revelam a escala da devastação causada pelos incêndios em Palisades e Eaton.

Imagens de satélite revelam a perigosa catástrofe causada pelos incêndios em Palisades e Eaton em Los Angeles, que reduziram bairros inteiros a cinzas. A destruição deslocou dezenas de milhares de residentes, deixando muitos em luto pelas perdas. O Palisades Fire pode ser visto à esquerda e o Eaton Fire no lado direito.

O incêndio Palisades, perto de Malibu, e o incêndio Eaton, perto de Pasadena, queimaram um total de 34.000 acres, tornando-os os incêndios florestais mais destrutivos da história de Los Angeles. As autoridades dizem que quase 10.000 casas e estruturas foram perdidas nos incêndios.

Um novo incêndio, denominado Kenneth Fire, eclodiu em San Fernando Valley no final da tarde. Ao anoitecer, espalhou-se rapidamente para o condado de Ventura. O incêndio começou a apenas três quilômetros de uma escola usada como abrigo para desabrigados.

“Esperamos que este incêndio se espalhe rapidamente devido aos fortes ventos”, disse a prefeita de Los Angeles, Karen Bass. A previsão era de que os ventos se intensificassem na noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira.

Só o incêndio em Eaton destruiu mais de 5.000 estruturas, incluindo casas, empresas e veículos, enquanto o incêndio em Palisades destruiu mais de 5.300 estruturas. Os pitorescos bairros de Pacific Palisades foram arrasados, restando apenas chaminés e fundações. Em Malibu, onde antes existiam casas à beira-mar, há palmeiras enegrecidas.

Marcos históricos também foram perdidos, incluindo o Western Ranch House de Will Rogers e o Topanga Ranch Motel. Os incêndios já custaram pelo menos sete vidas e os bombeiros estão trabalhando incansavelmente para impedir sua propagação.

A AccuWeather estima que os danos e as perdas económicas variarão entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares. As autoridades ainda não divulgaram os custos específicos dos danos ou uma contagem detalhada das estruturas queimadas.

Pelo menos 20 pessoas foram presas por saques, o que provocou um toque de recolher em Santa Monica das 18h às 6h. Tropas da Guarda Nacional foram enviadas para proteger propriedades nas áreas afetadas pelo incêndio.

Os incêndios não salvaram ninguém e destruíram casas de celebridades como Billy Crystal, Mandy Moore e Paris Hilton. A atriz Jamie Lee Curtis prometeu US$ 1 milhão para ajudar as vítimas, dizendo: “Esta tragédia afetou todos os níveis econômicos, dos ricos à classe trabalhadora”.

Os esforços de contenção continuaram na quinta-feira, mas o controle total continua sendo uma meta distante enquanto Los Angeles enfrenta uma das piores temporadas de incêndios florestais de sua história.

