Incêndios florestais na Califórnia: O que saber sobre a tempestade que destrói Los Angeles: mais de 9.000 estruturas perdidas, milhares de estruturas evacuadas | Notícias do mundo

Atualização do incêndio florestal na Califórnia: Pelo menos cinco pessoas morreram e milhares de edifícios foram destruídos nos incêndios florestais que assolaram Los Angeles, disseram as autoridades. Chamas rápidas varreram a área e forçaram os moradores a fugir dos bairros cheios de fumaça. O Los Angeles Times informou que os incêndios em Palisades e Eaton danificaram ou destruíram mais de 9.000 casas, empresas e outras estruturas.

Os incêndios, alimentados pelos fortes ventos de Santa Ana, começaram terça-feira. Os ventos atingiram mais de 112 km/h em algumas áreas, espalhando as chamas rapidamente. Embora os ventos tenham diminuído na quinta-feira, o Serviço Meteorológico Nacional alertou que eles poderiam se fortalecer novamente durante a noite e na próxima semana.

Pelo menos cinco pessoas perderam a vida na tempestade, informou a AP. No entanto, o número exato de mortes não está claro, pois as equipes continuam a vasculhar os escombros. Entre os falecidos estão quatro homens que não conseguiram escapar ou optaram por ficar para proteger suas casas em Altadena.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que mais de 1.400 bombeiros estão combatendo as chamas. Estados vizinhos como Oregon, Washington e Arizona enviaram equipes para ajudar. A AccuWeather estima que os danos e as perdas económicas variarão entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares.

Palisades Fire: o mais destrutivo da história de Los Angeles

O incêndio em Palisades danificou ou destruiu milhares de edifícios em Pacific Palisades. As autoridades dizem que este é agora o incêndio mais destrutivo da história de Los Angeles.

Quase 70 quilômetros quadrados (27 milhas quadradas) foram queimados nesta área repleta de celebridades. O ator Billy Crystal e sua esposa perderam a casa que mantiveram por 45 anos. As chamas também destruíram parte da Palisades Charter High School, que aparece em filmes como Carrie e na série de televisão Teen Wolf.

Os danos superam o incêndio Sayre de 2008, que destruiu 604 estruturas em Sylmar.

Outros incêndios causando danos generalizados

O incêndio em Eaton, ao norte de Pasadena, queimou mais de 4.000 estruturas, incluindo casas, empresas e veículos. Danificou cinco escolas e queimou 43 quilômetros quadrados (16,5 milhas quadradas). Um centro para idosos evacuou residentes em cadeiras de rodas e camas de hospital.

Novos incêndios eclodiram na quinta-feira, incluindo o incêndio Kenneth em West Hills e o incêndio Hurst em Sylmar. O Sunset Fire queimou perto de marcos de Hollywood, mas foi contido em menos de 1 milha quadrada.

No total, os incêndios destruíram cerca de 117 quilómetros quadrados (45 milhas quadradas), uma área do tamanho de São Francisco.

Biden aprova ajuda federal

O presidente Joe Biden anunciou financiamento federal para ajudar a Califórnia a combater os incêndios. Ele os chamou de “os piores incêndios que já atingiram Los Angeles”.

Os fundos cobrirão limpeza de materiais perigosos, abrigos temporários, salários de socorristas e medidas de segurança de vida por 180 dias.

Evacuações são ordenadas para milhares de pessoas

A evacuação de quase 180 mil pessoas foi ordenada. Os incêndios ameaçam bairros ricos como Calabasas e Santa Monica. Celebridades como Mandy Moore e Mark Hamill foram forçadas a fugir. Moore confirmou que sua casa em Altadena foi destruída.

A qualidade do ar piora

A fumaça espessa e as cinzas poluíram o ar e afetaram 17 milhões de pessoas. No leste de Los Angeles, o índice de qualidade do ar atingiu um nível insalubre de 173.

O Dr. Puneet Gupta, do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, disse que a fumaça dos incêndios florestais pode causar ataques cardíacos e piorar a asma. As casas queimadas também liberam gases tóxicos, como o cianeto.

Eventos cancelados, escolas fechadas

Muitos eventos foram adiados ou cancelados. O Critics Choice Awards foi remarcado e o lançamento de filmes foi adiado. O parque temático Universal Studios Hollywood fechou durante o dia.

Todas as escolas de Los Angeles foram fechadas na quinta-feira. A NBA adiou um jogo do Lakers e a NFL está monitorando as condições para o jogo dos playoffs entre Rams e Vikings na segunda-feira.

Falta de energia e água

Mais de 415 mil casas no sul da Califórnia, incluindo metade no condado de Los Angeles, estão sem energia. Os sistemas de água e esgoto também foram severamente danificados.

Saques e toque de recolher

As autoridades prenderam pelo menos 20 saqueadores que visavam bairros queimados. “Isso é inaceitável”, disse a presidente do Conselho de Supervisores do Condado de Los Angeles, Kathryn Barger.

Está previsto um toque de recolher nas áreas mais afetadas e membros da Guarda Nacional irão monitorar as áreas queimadas.

Estrelas perdem casas

Incêndios em Los Angeles e arredores destruíram as casas de várias celebridades, incluindo Billy Crystal, Jeff Bridges e o cantor de R&B Jhené Aiko, ao mesmo tempo que causaram perturbações generalizadas em eventos de entretenimento.

O Critics Choice Awards, originalmente agendado para domingo em Santa Monica, foi transferido para 26 de janeiro. Os organizadores do Oscar também prorrogaram o período de votação e adiaram o anúncio das indicações da próxima semana.

(Com entradas AP)