Incêndios florestais no condado de Los Angeles podem ser os mais caros da história dos EUA, de acordo com estimativas iniciais | Notícias do mundo

Los Angeles: Os incêndios florestais que eclodiram esta semana em todo o condado de Los Angeles ainda estão em alta, mas já se espera que estejam entre os desastres naturais mais caros da história dos EUA.

Os incêndios devastadores mataram pelo menos 11 pessoas e incineraram mais de 12 mil estruturas desde terça-feira, arrasando bairros inteiros que outrora abrigavam propriedades multimilionárias.

Embora ainda seja muito cedo para calcular o custo financeiro exacto, as perdas até agora provavelmente tornam os incêndios florestais os mais dispendiosos alguma vez registados nos EUA, de acordo com várias estimativas.

Uma estimativa preliminar da AccuWeather coloca os danos e perdas económicas até agora entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares. Em comparação, a AccuWeather estimou os danos e as perdas económicas causadas pelo furacão Helene, que devastou seis estados do Sudeste no Outono passado, entre 225 mil milhões e 250 mil milhões de dólares.

“Este será o incêndio florestal mais caro da história moderna da Califórnia e também muito provavelmente o incêndio florestal mais caro da história moderna dos Estados Unidos, devido aos incêndios que ocorrem nas áreas densamente povoadas ao redor de Los Angeles, com alguns dos imóveis mais valorizados do país”. disse Jonathan Porter, meteorologista-chefe da empresa privada.

O AccuWeather leva em consideração uma infinidade de variáveis ​​nas suas estimativas, incluindo danos a residências, empresas, infraestruturas e veículos, bem como custos de saúde imediatos e de longo prazo, perdas de salários e interrupções na cadeia de abastecimento.

A corretora de seguros Aon PLC também disse na sexta-feira que os incêndios florestais no condado de Los Angeles provavelmente acabarão sendo os mais caros da história dos EUA, embora não tenha divulgado uma estimativa. A Aon classifica a fogueira em Paradise, Califórnia, em 2018, como a mais cara da história dos EUA até agora, com US$ 12,5 bilhões, ajustados pela inflação. O Camp Fire matou 85 pessoas e destruiu cerca de 11.000 casas.

Os incêndios florestais no condado de Los Angeles, alimentados pelos ventos com força do furacão Santa Ana e pela seca extrema, permaneceram praticamente incontrolados no sábado. Isso significa que o valor final das perdas decorrentes dos incêndios provavelmente aumentará, talvez substancialmente.

“Para colocar isso em perspectiva, os danos totais e as perdas econômicas decorrentes deste desastre de incêndio florestal podem atingir quase 4% do PIB anual do estado da Califórnia”, disse Porter da AccuWeather.

Num relatório publicado na sexta-feira, a Moody’s também concluiu que os incêndios florestais seriam os mais dispendiosos da história dos EUA, especificamente porque devastaram áreas densamente povoadas com propriedades de luxo.

Embora o estado não seja estranho a grandes incêndios florestais, eles geralmente se concentram em áreas do interior que não são densamente povoadas. Isso levou a menos destruição por acre e a danos em casas mais baratas, observou a Moody’s.

Desta vez, isso está longe de ser o caso, já que uma das maiores conflagrações destruiu milhares de propriedades em Pacific Palisades e Malibu, lar de muitas estrelas de Hollywood e executivos com propriedades multimilionárias. Muitas celebridades já perderam suas casas nos incêndios.

“A escala e a intensidade dos incêndios, combinadas com a sua pegada geográfica, sugerem um preço impressionante, tanto em termos de custo humano como de custo económico”, escreveram os analistas da Moody’s. O relatório não incluiu uma estimativa preliminar do custo dos danos causados ​​pelos incêndios florestais.

Poderão demorar vários meses até que seja possível uma contabilização concreta das perdas financeiras causadas pelos incêndios florestais.