Incêndios na área de Los Angeles começam com o início de uma perigosa tempestade de vento

(Bloomberg) — Incêndios florestais eclodiram no condado de Los Angeles quando a região já assolada pela seca começou a enfrentar rajadas com força de furacão que deveriam durar dias.

O outro eclodiu no bairro de Pacific Palisades, perto da costa, e rapidamente saltou para 200 acres, de acordo com o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, ou Cal Fire. Ao meio-dia, horário local, estava 0% contido.

Foi emitida uma ordem de evacuação para Sunset Mesa, uma comunidade costeira perto de Getty Villa, nos arredores de Malibu, um rico enclave costeiro que sofreu repetidos incêndios nos últimos anos. A ordem também se estende de baixo para cima até a Rodovia da Costa do Pacífico.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA emitiu alertas de bandeira vermelha que se estendem desde a costa central da Califórnia até a fronteira entre os EUA e o México. Os meteorologistas alertam para uma “situação particularmente perigosa”, que é o nível de alerta de incêndio mais grave, em Beverly Hills, Hollywood Hills, Malibu e no densamente povoado Vale de San Fernando, com rajadas de vento de até 80 milhas (129 quilómetros). por hora.

Os ventos devem atingir o pico de terça-feira até o início da tarde de quarta-feira, com rajadas mais fortes (até 160 km/h) atingindo o Vale de San Fernando e o sopé das montanhas de San Gabriel. Os meteorologistas do NWS alertaram os residentes para esperarem árvores e linhas de energia derrubadas, bem como cortes generalizados de energia.

A maior empresa elétrica do sul da Califórnia começou a desligar a energia de seus clientes em um esforço para evitar incêndios florestais em meio a ventos fortes. A concessionária do sul da Califórnia, Edison International, cortou a energia de cerca de 4.600 residências e empresas nos condados de Los Angeles e Ventura às 11h45, horário local, de acordo com o site da concessionária. Ela disse que pode ser necessário cortar a energia para mais 414.306 clientes se os ventos de Santa Ana se tornarem excepcionalmente fortes.