Incrível para Sanremo, Olly ganha "Você parece ruim, mas …"Suas primeiras palavras (perturbadoras)

“É algo que não parece verdadeiro, você parece ruim, mas estou muito feliz.” Incrível para Festival de Sanremo: Vince Olly E o primeiro não acredita que seja, os jovens que venceram Televenen, sala de imprensa e rádio com seu Balorda nostalgia. Atrás dele, outro estranho, Lucio Corsi. “Obrigado Lucio, você é um cantor muito poderoso -ongwriter”, é o primeiro pensamento para o vencedor. “Olá, mas,” Olá, pai, “absurdo, mas aconteceu”.

Olly recebeu 31% de Sufragi da Televenen. Próximo Lucio CorsiSegundo classificado, com 25,7%. Que Brunori Sas com 16,6%. Quarto Fedez Com 20,5%. CristicchiFinalmente, com 6,1%. Sensacional do top 5 GiorgiAe Achille LauroCom o público Ariston em revolta autêntica.

O cantor da Ligúria vence a 75ª edição do evento de canto. Um dos rostos mais jovens desta edição. Nascido em 2001, Federico Olivieri, também conhecido como Olly nasceu em Gênova em 5 de maio de um advogado e mãe magistraat. Ele joga rugby com excelentes resultados, quando adolescente que se registrou no Conservatório e em 2014, aos 15 anos -ele escreve seu primeiro texto. Enquanto tenta encontrar o caminho para o mundo da música, graças às colaborações e às primeiras músicas que são generalizadas nas redes sociais e nas plataformas de streaming (também reinterpretações, como tal Noite por arisa), em 2022 o ponto de virada chegou: ele publicou o indivíduo Outra hora e o Divino Viral Su Tiktok superou eu 5 milhões de fluxos Su Spotify.

No final do ano, ele é selecionado entre os oito primeiros finalistas de Sanremo Giovani E Amadeus Com o número A alma dançaonde ele ganha a transição para a categoria Grande. Assim participa da 73ª edição do festival Sanremo com a música PóUm sucesso por causa do número de escuta. Na quarta noite, dedicada aos duetos, o cantor genuês escolheu realizar Lorella Cuccariniusando uma cobertura de A noite voa.

Uma de suas últimas colaborações é uma Angelina Mango, Com o número Para dois como nós e com Emma Marrone Com o sucesso do verão Quero você. Quando criança, ele sonhava em se tornar um ator, mas também o jogador de rugby, um esporte que ele atua há 12 anos. Mas ele certamente nunca gostaria de fazer um trabalho de escritório: “Eu venho de uma família de funcionários que acordam às oito da manhã e que voltam para casa às oito da noite, sempre vi o sacrifício deles, mas o que eu não não é “, ele admitiu que ele Exposição de vaidade. Ele se define muito perto de sua cidade natal, Gênova: “Minha cidade, em nível artístico, dá muito, todos os cantos e todo beco tem algo a dizer – ele sempre diz Exposição de vaidade – E é por isso que me dedico a criar algo amanhã que possa ser útil para minha cidade “.

Balorda nostalgiaUma música que tem a assinatura de Olly fala sobre um amor acabado: “De alguma forma, sinto falta dela, com a consciência dos inevitáveis ​​aspectos negativos que encerraram o relacionamento. Eu tenho uma nostalgia muito forte”.