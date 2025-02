Índia, a Argentina assina o acordo para a exploração do lítio, outros minerais críticos

O Memorando de Entendimento (MOU) foi assinado na presença do Ministro do Carvão e das Minas G Kishan Reddy, governador de Catamarca, Argentina, Raúl Alejandro Jalil, aqui.

Ambas as partes discutiram a expansão da cooperação no setor de mineração, particularmente nas oportunidades de exploração e investimento de lítio, disse o Ministério das Minas em comunicado.

As discussões cobriram os esforços de exploração de lítio em andamento da Khanij Bnesh India Ltd (Kabil) e Greenko em Catamarca e as possibilidades de aumentar a participação de empresas indianas em projetos de mineração na Argentina.