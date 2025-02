Índia, a retomada do Reino Unido de negociações sobre o acordo comercial proposto

Índia e Reino Unido Na segunda -feira, ele decidiu retomar as negociações para um acordo comercial, de acordo com uma declaração conjunta.

A decisão ocorreu em uma reunião em Nova Délhi entre o Ministro do Comércio da Índia Piyush Goyal e visite os negócios e o comércio do Reino Unido Jonathan Reynolds.

As partes “concordaram em retomar as negociações em relação a um acordo equilibrado, mutuamente benéfico e com uma visão do futuro que oferece crescimento mútuo e baseia -se nos pontos fortes das duas economias complementares”, afirmou o comunicado.

Ele acrescentou que Goyal e Reynolds ordenaram que os negociadores “trabalhassem juntos para resolver problemas pendentes no acordo para garantir um acordo comercial justo e equitativo para o sucesso compartilhado”.

Nossas “discussões se concentraram em avançar Acordo de Livre Comércio da Índia-UK Negociações e garantem que o acordo seja equilibrado, ambicioso e mutuamente benéfico “, disse Goyal em X.

“Estamos reiniciando conversas para um acordo de livre comércio dos Unidos, Transparentes e Ambiciosos da Índia-Reiniana, que será vencedora de ambas as nações”.

A Índia diz que as negociações foram presas pelo Reino Unido em maio de 2024 devido a eleições, conquistadas pelo Partido Trabalhista.

Os dois países compartilham um relacionamento comercial no valor de £ 41 bilhões (US $ 52 bilhões) atualmente, de acordo com uma declaração governamental do Reino Unido, e um acordo comercial poderia desbloquear novas oportunidades para os dois países.