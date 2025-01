‘Índia-Canadá desfrutam de força…’: Semanas após a renúncia de Justin Trudeau, Nova Delhi suaviza tom contra Ottawa | Notícias da Índia

As relações entre a Índia e o Canadá atingiram um novo nível baixo sob Justin Trudeau como primeiro-ministro. Enquanto o Canadá sob Trudeau acusava a Índia de matar o terrorista Khalistani Hardeep Singh Nijjar, a Índia considerava as alegações infundadas e exigia provas. O Ministro das Relações Exteriores, S Jahishankar, disse uma vez que o Canadá está se tornando um porto seguro para os terroristas Khalistani.

As tensões entre as duas nações chegaram a um ponto em que ambas as nações expulsaram diplomatas, marcando o ponto mais baixo nos laços em décadas. Embora o Canadá tenha utilizado vários fóruns para pressionar a Índia, Nova Deli não se curvou e sustentou que Otava devia apresentar provas para fundamentar a sua afirmação.

No entanto, semanas após a saída de Trudeau do cargo de primeiro-ministro, Nova Deli parece procurar o regresso à normalidade nas relações. Quando questionado sobre os desenvolvimentos políticos no Canadá, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Randhir Jaiswal, disse que os dois países compartilham um vínculo estreito.

“Há muitos desenvolvimentos políticos acontecendo no Canadá. Estamos acompanhando-os de perto. A Índia e o Canadá desfrutam de um relacionamento muito profundo entre si. Há muitas pessoas e estudantes de origem indiana lá. Também temos cooperação em diferentes níveis. Nós também temos cooperação em diferentes níveis. espero que o relacionamento continue sólido e que a Índia esteja pronta para dar qualquer passo nessa direção…”, disse Jaiswal.

A declaração de Jaiswal sugere uma suavização do tom em relação ao Canadá após a saída de Justin Trudeau. A Índia criticou abertamente o Canadá por apoiar as forças anti-Índia sob o pretexto da liberdade de expressão. No entanto, as coisas parecem estar mudando agora.

Recentemente, um tribunal canadense concedeu fiança a todos os réus detidos no caso do assassinato de Nijar. Isto também confirma a afirmação da Índia de que as alegações eram infundadas e não existem provas concretas.