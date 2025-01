Índia e Bangladesh anunciam libertação de pescadores que estavam sob custódia mútua

A Índia e o Bangladesh anunciaram na quinta-feira que concordaram em libertar os pescadores sob custódia mútua depois de terem atravessado a fronteira, uma medida que ocorreu no meio de tensões nas suas relações bilaterais.

De acordo com o acordo, Bangladesh entregará 95 pescadores indianos às autoridades indianas em 5 de janeiro, enquanto a Índia libertará 90 pescadores de Bangladesh no mesmo dia.

O intercâmbio mútuo de pescadores e dos seus barcos foi elaborado tendo em mente as preocupações principalmente humanitárias e de subsistência das comunidades piscatórias de ambos os lados, de acordo com uma declaração do governo.

Os pescadores são frequentemente presos devido a travessias acidentais da fronteira marítima enquanto pescam nas águas disputadas, de acordo com a declaração do governo indiano.

“Nos últimos meses, vários pescadores indianos foram presos pelas autoridades do Bangladesh quando cruzaram inadvertidamente a linha da fronteira marítima internacional e entraram nas águas do Bangladesh”, disse ele.

O MEA disse que as autoridades indianas também detiveram vários pescadores do Bangladesh em circunstâncias semelhantes.

Ele As relações entre a Índia e Bangladesh foram tensas. depois que o governo interino liderado por Muhammad Yunus chegou ao poder. A Índia tem expressado preocupação com os ataques às minorias, especialmente os hindus, naquele país.

Os laços caíram ainda mais no mês passado, depois que o governo interino enviou uma nota diplomática a Nova Delhi solicitando a extradição de A primeira-ministra deposta, Sheikh Hasina, da Índia.

Hasina vive na Índia depois de fugir de Bangladesh em agosto, em meio a protestos massivos contra o governo.

Postado por: Suor de Lavania Publicado em: 3 de janeiro de 2025

