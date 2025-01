Índia e França avaliarão conjuntamente ameaças marítimas na região do Oceano Índico

A Índia e a França concordaram em desenvolver uma avaliação conjunta da ameaça marítima, centrada na pirataria, no terrorismo marítimo, no contrabando, na pesca ilegal, nos riscos de cibersegurança e na poluição marinha na região do Oceano Índico.

O compromisso foi assumido durante o sétimo Diálogo de Cooperação Marítima Índia-França, realizado em Delhi em 14 de janeiro, informou o Ministério das Relações Exteriores (MEA) em comunicado na segunda-feira. O diálogo foi co-presidido por Pavan Kapoor, Conselheiro Adjunto de Segurança Nacional, e Alice Rufo, Diretora Geral de Relações Internacionais e Estratégia do Ministério das Forças Armadas francês.

Ambas as partes reafirmaram a sua visão partilhada da segurança marítima e enfatizaram a defesa do direito internacional, o apoio ao multilateralismo através de organizações regionais e a garantia do respeito pela soberania, integridade territorial e liberdade de navegação.

“Com base na visão estratégica conjunta da cooperação Índia-França no IOR estabelecida em 2018, o diálogo teve como objetivo fortalecer a colaboração para o acesso livre e seguro às rotas de comunicação marítima”, afirmou o comunicado do MEA.

A França saudou a participação da Marinha Indiana nas Forças Marítimas Combinadas e expressou otimismo sobre o futuro papel de liderança da Índia nas Forças-Tarefa Combinadas apropriadas.

Para melhorar a cooperação, a Índia e a França reforçarão os mecanismos de partilha de informações, incluindo o Centro de Fusão de Informação-Região do Oceano Índico (IFC-IOR) em Gurugram e centros regionais nas Seicheles e Madagáscar. Explorarão também a vigilância coordenada para combater as ameaças à segurança marítima e reforçar os compromissos bilaterais na região.

Destacando o seu compromisso com a conservação ambiental, a Índia e a França comprometeram-se a proteger a biodiversidade e os recursos marinhos na região do Oceano Índico, afirma o comunicado.

Concordaram em continuar a colaboração no âmbito da Conferência das Nações Unidas para os Oceanos e em promover esforços regionais em matéria de biodiversidade e iniciativas de economia azul como membros da Associação da Orla do Oceano Índico (IORA).

“Este diálogo reafirmou o apoio mútuo entre a Índia e a França na promoção da segurança marítima e da sustentabilidade, garantindo uma região estável e próspera do Oceano Índico”, dizia ainda a declaração.

Postado por: Prateek Chakraborty Publicado em: 21 de janeiro de 2025

