Índia e Irã discutem desenvolvimento do porto de Chabahar e relações comerciais | Notícias da Índia

NOVA DELI: A Índia e o Irão realizaram na sexta-feira uma revisão abrangente dos seus laços, incluindo o desenvolvimento conjunto do porto de Chabahar, formas de impulsionar o comércio e o envolvimento económico e possível cooperação na agricultura e em alguns outros sectores. Na 19ª Consulta do Ministério das Relações Exteriores Índia-Irã, realizada em Delhi, soube-se que o lado iraniano solicitou a Nova Delhi que explorasse maneiras de retomar a aquisição de petróleo bruto iraniano.

A Índia suspendeu a aquisição de petróleo bruto do Irão em meados de 2019, após sanções impostas pelos Estados Unidos à nação do Golfo Pérsico. A delegação iraniana nas negociações foi liderada pelo vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht Ravanchi, enquanto o lado indiano foi liderado pelo secretário das Relações Exteriores, Vikram Misri.

Ravanchi encontrou-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, S. Jaishankar, e as discussões centraram-se em questões bilaterais e nos actuais desafios regionais. “Discutimos as nossas relações bilaterais, o progresso no porto de Chabahar e os desenvolvimentos regionais. Estamos confiantes de que as consultas do Ministério das Relações Exteriores darão um impulso à nossa parceria”, disse Jaishankar no X.

Localizado na província de Sistão-Baluquistão, na costa sul do Irão, rica em energia, o porto de Chabahar está a ser desenvolvido pela Índia e pelo Irão para aumentar a conectividade e os laços comerciais. Sobre as consultas do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores (MEA) disse que os dois lados “revisaram todo o espectro das relações bilaterais, incluindo o porto de Chabahar, a cooperação agrícola, questões comerciais e económicas, bem como os laços culturais e entre os povos “. “.

O vice-ministro das Relações Exteriores iraniano teria enfatizado a necessidade de impulsionar o turismo entre os dois países como parte da melhoria dos laços interpessoais. As discussões também cobriram os actuais desenvolvimentos regionais e globais, incluindo a situação no Afeganistão, na Ásia Ocidental e no Sul do Cáucaso, afirmou o MEA num comunicado.

“O Ministro dos Negócios Estrangeiros destacou a importância do porto de Chabahar no apoio à reconstrução e ao desenvolvimento económico do Afeganistão”, disse ele.

As partes também reiteraram o seu compromisso de aprofundar a cooperação em fóruns multilaterais, incluindo as Nações Unidas, os BRICS (Brasil-Rússia-Índia-China-África do Sul) e a SCO (Organização de Cooperação de Xangai), afirmou o MEA.

Embora o nome dos BRICS tenha originalmente derivado dos primeiros membros, agora incluem o Irão, o Egipto, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Antes das consultas do Ministério das Relações Exteriores, um alto funcionário iraniano disse que Teerã está procurando maneiras de retomar o fornecimento de petróleo bruto à Índia e está interessado em expandir a cesta comercial geral, incluindo o setor petroquímico, através do porto de Chabahar.

O responsável disse que o desenvolvimento do porto de Chabahar ofereceu oportunidades importantes para a Índia e o Irão impulsionarem o comércio e o envolvimento económico. O porto está fora do alcance das sanções dos EUA contra Teerã.