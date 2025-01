Índia e Itália fortalecem laços antiterroristas em reunião importante em Roma

A Índia e a Itália reafirmaram o seu compromisso no combate ao terrorismo e ao crime organizado durante a quinta reunião do Grupo de Trabalho Conjunto (JWG) sobre o combate ao terrorismo e ao crime organizado. A reunião foi co-presidida por altos funcionários do Ministério das Relações Exteriores (MEA) de ambos os países, nos dias 16 e 17 de janeiro, em Roma.

As discussões centraram-se nas ameaças emergentes nas esferas nacional, regional e internacional, com ênfase na abordagem do uso indevido da tecnologia por organizações terroristas. Ambas as partes partilharam experiências, melhores práticas e estratégias para enfrentar estes desafios e sublinharam a importância de processar os responsáveis ​​por actos terroristas.

A reunião, que contou com a presença de MK Dewal, Secretário Adjunto (Contraterrorismo), Ministério das Relações Exteriores da Índia e Alessandro Azzoni, Diretor Político Adjunto, Ministério das Relações Exteriores da Itália, também destacou a necessidade de uma colaboração mais estreita em fóruns multilaterais como as Nações Unidas. o Fórum Global Contra o Terrorismo (GCTF) e o Grupo de Acção Financeira (GAFI).

O progresso nos acordos bilaterais existentes também foi analisado, destacando a profundidade crescente da parceria estratégica entre as duas nações. Como parte da visita, a delegação indiana visitou a Academia Interagências de Aplicação da Lei em Caserta.

“Os dois lados também discutiram formas e meios para avançar nas negociações em curso sobre vários acordos bilaterais”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado oficial.

O compromisso teve como objetivo explorar caminhos para o desenvolvimento de capacidades e colaboração entre as agências de aplicação da lei indianas e italianas.

O diálogo foi concluído com um acordo mútuo para convocar a próxima sessão do JWG em Nova Deli numa data mutuamente conveniente.