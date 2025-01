Índia e Malásia concordam em aprofundar laços antiterroristas no primeiro diálogo de segurança

O primeiro Diálogo de Segurança Índia-Malásia ocorreu em Nova Delhi na terça-feira. Ajit Doval, Conselheiro de Segurança Nacional, e Raja Dato Nushirwan Bin Zainal Abidin, Diretor Geral do Conselho de Segurança Nacional da Malásia, co-presidiram a reunião.

Os dois lados discutiram questões de segurança global e regional e analisaram a cooperação bilateral em curso em matéria de segurança, defesa e assuntos marítimos, de acordo com um comunicado de imprensa oficial.

Ambos os países concordaram em reforçar a colaboração na luta contra o terrorismo, na desradicalização, na cibersegurança, na indústria de defesa e na segurança marítima. Também consideraram formas de aumentar a cooperação em minerais críticos e terras raras.

O diálogo resultou num acordo para a realização de reuniões anuais, formalizando as discussões como uma plataforma regular.

Esta iniciativa surgiu na sequência da visita do primeiro-ministro da Malásia, Dato Seri Anwar Ibrahim, à Índia, em agosto de 2024, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Durante essa visita, ambos os líderes elevaram as relações Índia-Malásia a uma Parceria Estratégica Abrangente e comprometeram-se a uma cooperação mais estreita em matéria de segurança.