Índia e Maldivas prometem parceria de segurança marítima

Índia e Maldivas Quarta-feira “reafirmou o firme compromisso” de trabalhar em estreita colaboração para concretizar a visão conjunta de uma parceria abrangente de segurança marítima e económica entre a Índia e as Maldivas, de acordo com um comunicado oficial.

O problema foi resolvido durante uma reunião entre o Ministro da Defesa das Maldivas Mohammed Ghassan Maumoon e seu homólogo indiano Rajnath Singh em Nova Delhi.

Ambos os líderes “revisaram exaustivamente vários aspectos da cooperação bilateral em matéria de defesa e segurança”, afirmou o Ministério da Defesa indiano num comunicado.

Singh reafirmou a “prontidão da Índia para apoiar as Maldivas no reforço da capacidade de prontidão de defesa, incluindo o fornecimento de plataformas e ativos de defesa para aumentar as suas capacidades”, afirmou o comunicado.

Maumoon agradeceu “Nova Deli por ajudar Male a aumentar as capacidades infraestruturais modernas e a formação do pessoal de defesa e segurança.”

“A pedido do governo das Maldivas, a Índia forneceu equipamento e material de defesa às Maldivas”, disse o ministério.

A visita faz parte de compromissos contínuos de alto nível entre os dois lados, disse o ministério, acrescentando: “Ela proporcionou uma oportunidade para aprofundar ainda mais os laços bilaterais de defesa e segurança para o benefício mútuo dos dois países e da região”. Oceano Índico.”

A visita do Ministro da Defesa das Maldivas, que realiza a sua primeira visita oficial à Índia, segue-se à visita do Presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, à Índia em outubro do ano passado.