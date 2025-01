Índia e Omã pretendem finalizar em breve um acordo comercial abrangente | Notícias do mundo

A Índia e Omã procuram selar este ano um pacto comercial e de investimento abrangente que reduzirá as tarifas sobre os produtos um do outro e impulsionará o cabaz comercial global em linha com o renovado vigor das relações, especialmente na esfera económica.

As negociações para um Acordo de Parceria Económica Abrangente (CEPA) ganharam um novo impulso depois de o sultão Haitham bin Tarik, de Omã, ter viajado para a Índia há mais de um ano.

O Ministro do Comércio de Omã, Qais bin Mohammad Al-Yousef, disse ao PTI que Muscat tem esperança de concluir o ambicioso pacto comercial com a Índia este ano, que deverá expandir significativamente os laços comerciais e de investimento bidirecionais entre os dois países.

Houve um aumento significativo nos laços económicos entre os dois países nos últimos anos e a Índia tornou-se um dos principais parceiros comerciais de Omã.

A Índia foi o quarto maior mercado para as exportações de petróleo bruto de Omã em 2023, depois da Coreia do Sul. A Índia também foi o terceiro maior mercado para as exportações não petrolíferas de Omã em 2023, depois da Arábia Saudita.

“O acordo abrangente de parceria económica ainda está em negociações”, disse o Ministro do Comércio de Omã.

“Já tivemos várias rodadas de negociações e mais uma rodada está chegando, e então veremos como progride”, disse Al-Yousef em interação com um grupo de jornalistas visitantes.

Al-Yousef disse que Omã está interessado em expandir as relações comerciais gerais com a Índia e há muito interesse de investidores indianos em Omã.

“Temos vários grandes investidores (da Índia) que demonstraram interesse em Omã e estão a planear o futuro”, disse ele sem dar mais detalhes.

Tal como a Arábia Saudita, o Qatar e os Emirados Árabes Unidos, Omã também procura reduzir a sua dependência das receitas do petróleo, concentrando-se em fontes de energia limpa e promovendo vários outros sectores em linha com a “Visão 2040” de Omã.

‘Visão 2040’ é um roteiro para o desenvolvimento económico e social de Omã para o período 2021-2040. Foi aprovado pelo Sultão Haitham Bin Tarik em 2020 e entrou em vigor em janeiro de 2021.

O Ministro do Comércio de Omã também felicitou a Índia pelo seu impressionante crescimento económico nos últimos 20 anos, qualificando as “conquistas” e a taxa de crescimento económico como “muito impressionantes”.

“O povo da Índia trabalhou realmente arduamente para alcançar realmente o crescimento económico. Crescimento na transformação digital, na ciência, na tecnologia e em muitos outros setores”, disse ele.

O sultão de Omã Tarik visitou a Índia em dezembro de 2023, durante a qual manteve extensas conversações com o primeiro-ministro Narendra Modi.

Nas suas conversações, os dois líderes adoptaram um documento de visão para apoiar o envolvimento bilateral em 10 áreas principais.

Os dois lados também anunciaram a terceira parcela de US$ 300 milhões para o fundo de investimento conjunto Omã-Índia, que é um empreendimento 50-50 entre o Banco Estatal da Índia e a Autoridade de Investimento de Omã para canalizar investimentos nos setores de crescimento mais rápido da Índia. Economia.

Al-Yousef disse que os dois lados irão em breve rever a implementação de várias decisões tomadas nas conversações entre os dois líderes, que tiveram lugar há cerca de um ano numa reunião da comissão conjunta.

Quando questionado sobre a proposta do Corredor Índia-Oriente Médio-Europa (IMEEC), o Ministro do Comércio de Omã disse que é uma medida bem-vinda, pois qualquer projeto de conectividade que facilite o transporte é útil para o crescimento do comércio.

Em termos de corretor, qualquer tipo de corretor, se facilitar os negócios e o comércio, é sempre bem-vindo, disse.

Considerada uma iniciativa inovadora, a IMEEC prevê uma vasta rede de estradas, caminhos-de-ferro e transporte marítimo entre a Índia, a Arábia Saudita, os Estados Unidos e a Europa com o objectivo de garantir a integração entre a Ásia, o Médio Oriente e o Ocidente.

O IMEEC foi consolidado à margem da Cimeira do G20, em Setembro do ano passado, em Deli. A Índia, a Arábia Saudita, a União Europeia, os Emirados Árabes Unidos (EAU), os Estados Unidos e alguns outros parceiros do G20 assinaram um acordo para o corredor.