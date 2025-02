Índia, EUA definido Boll Rolling para ‘Mission 500’, enquanto o Mega Trade Pact toma forma | Notícias da Índia

A Índia e os Estados Unidos estabeleceram a bola para o maior impulso comercial que abrange defesa, energia e outros setores. Os Estados Unidos e a Índia têm um déficit comercial de US $ 50 bilhões a favor de Nova Délhi. O comércio de bens e serviços do Indo-State United totalizou cerca de US $ 190,1 bilhões em 2023. O governo Trump tem procurado fechar o déficit comercial e obter taxas impostas pela Índia reduzidas pelo aviso de tarifas recíprocas.

“Os líderes resolveram expandir o comércio e o investimento para tornar seus cidadãos mais prosperados, o que garante justiça, segurança nacional e criação de emprego. Um bilhão em 2030”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Agora, os dois países anunciaram que concluirão a primeira fase de um mega pacto comercial para este ano e estabeleceram um objetivo de US $ 500 bilhões no comércio anual até 2030. O presidente Trump recebeu o primeiro -ministro Narendra Modi por conversas de alto alcance no The Casa Branca na quinta -feira (sexta -feira, de acordo com a hora da Índia), focada em uma variedade de questões críticas, incluindo taxas.

“Os líderes receberam os primeiros passos para demonstrar um compromisso mútuo de abordar barreiras comerciais bilaterais. Os Estados Unidos receberam as recentes medidas da Índia para reduzir tarifas sobre produtos de interesse nos Estados Unidos nas áreas de bourbon, motocicletas, produtos de TIC e metais, bem como medidas, bem como medidas.

A reunião ocorreu apenas algumas horas depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou uma nova política de tarifas recíprocas que afeta todos os parceiros de negócios dos Estados Unidos, incluindo a Índia. Em um movimento para expandir os laços bilaterais em setores críticos, Trump e Modi introduziram uma nova iniciativa intitulada “Compacto entre os Estados Unidos e a Índia (oportunidades de catalisação para a Associação Militar, aceleraram o comércio e a tecnologia) para o século XXI”.

Esta iniciativa foi projetada para promover o progresso transformador em áreas -chave de cooperação, fortalecer a defesa, o comércio e a colaboração tecnológica entre as duas nações. Em uma conferência de mídia conjunta com Modi, Trump anunciou que ele e modificou um acordo que facilitaria a Índia para importar mais petróleo e gás dos Estados Unidos para demolir o déficit comercial de Washington.

“Hoje, estabelecemos um objetivo de mais do que duplicar o comércio bilateral para 500 bilhões de dólares até 2030. Nossas equipes trabalharão em uma conclusão precoce de um acordo comercial mutuamente benéfico”, disse Modi.

Modi e Trump prometeram promover oportunidades para as empresas americanas e indianas fazer investimentos em Greenfield em indústrias de alto valor nos países do outro. Nesse sentido, os líderes receberam com satisfação as empresas indianas em andamento no investimento no valor de aproximadamente US $ 7,35 bilhões, como os do romance da Hindalco em produtos de alumínio, terminados em suas instalações de avant no Alabama e Kentucky; JSW em operações de fabricação de aço no Texas e Ohio; Materiais avançados da Epsilon na fabricação de materiais críticos de bateria na Carolina do Norte.