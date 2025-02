Índia, EUA.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, concordaram na quinta -feira para trabalhar dentro de uma estrutura de 10 anos para fortalecer a Associação de Defesa da Índia. UU.

Singh disse que Hegseth revisou vários aspectos dos laços de defesa bilaterais durante sua conversa telefônica. “Revisamos a cooperação atual da defesa e exploramos maneiras e meios para expandir e aprofundar o relacionamento bilateral de defesa dos estados unidos da Índia”, disse ele.

“Também concordamos em desenhar uma agenda ambiciosa que inclui cooperação operacional, de inteligência, logística e defesa”, acrescentou Singh. “Espero trabalhar em estreita colaboração com o secretário Hegseth”, acrescentou.

Uma leitura oficial da conversa disse que ambas as partes concordaram em escrever uma estrutura para a cooperação de defesa coberta por 2025-2035. A declaração observou que Singh e Hegseth revisaram a cooperação de defesa em “vários domínios em terra, ar, marítimo e espaço”.

Uma publicação sobre ‘X’ de Singh descreveu a conversa como “excelente”. Ele ressaltou que ambas as partes exploraram maneiras de aprofundar os laços de defesa.

Singh e Hegesh também decidiram trabalhar juntos em cooperação tecnológica, a integração de cadeias de suprimentos industriais, interoperabilidade, logística, troca de informações e exercícios conjuntos.

“Eles também concordaram em fornecer maior apoio à crescente colaboração da inovação de defesa entre governos, novas empresas, empresas acadêmicas e instituições”, disse o Ministério da Defesa.

A ligação ocorreu antes A visita planejada do primeiro -ministro Narendra Modi a Washington. Espera -se que as discussões façam parte da reunião do primeiro -ministro Modi com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os laços de defesa dos Estados Unidos da Índia se expandiram nos últimos anos. Em 2016, os Estados Unidos nomearam a Índia como um “grande parceiro de defesa”, que permite compartilhar tecnologia militar crítica. Os contratos -chave assinados incluem Lemoa em 2016, Comcasa em 2018 e bolsa de estudos em 2020, facilitando a logística militar, a interoperabilidade e a troca de inteligência geoespacial.