Índia, França para reforçar a cooperação de defesa, expandir a colaboração tecnológica

Após a visita do primeiro -ministro Narendra Modi à França, a Índia e a França reafirmaram seu compromisso de fortalecer a cooperação militar, expandir a colaboração da tecnologia de defesa e melhorar os exercícios conjuntos. As duas nações descreveram um roteiro ambicioso focado na produção conjunta, transferência de tecnologia e plataformas militares avançadas, que sublinha sua crescente associação estratégica.

Principais desenvolvimentos de defesa

A Índia e a França destacaram seus vínculos de defesa longos, com uma abordagem aos ativos aéreos e marítimos. Foi enfatizado o progresso na construção de submarinos escorpáveis ​​na Índia, particularmente a integração do sistema independente de propulsão aérea (AIP) desenvolvido pelo DRDO em Scorneno submarinos P75. As discussões também avançaram na incorporação do sistema de combate integrado (ICS) em futuros submarinos P75-AS.

As colaborações também foram reconhecidas em sistemas de mísseis, motores de helicóptero e motores de reação, com o grupo Safran da França trabalhando em estreita colaboração com os colegas indianos. O primeiro -ministro Modi convidou o exército francês para avaliar o lançador de vários barris com a Índia Pinaka (MBRL) para possíveis aquisições. A França fortaleceu ainda mais os laços ao incluir a Índia como observador no programa Eurodrone Masculino, gerenciado pela OCCAR.

Segurança marítima e exercícios conjuntos

Reconhecendo a importância da segurança marítima no Indo-Pacífico, ambas as nações comprometidas com o aumento dos exercícios navais e patrulhas conjuntos. O grupo de transportadores de greve da França, Charles de Gaulle, visitou a Índia em janeiro de 2025, enquanto a Índia participou do exercício naval La Pérouse de France, mostrando uma crescente interoperabilidade entre os seus armados.

Tecnologia de Defesa e Colaboração Industrial

A Índia e a França estão expandindo a cooperação na fabricação de defesa indígena, particularmente em sistemas de mísseis, motores de helicóptero e motores de reação. As entidades de defesa do Safran and India Group estão colaborando no desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais críticas, o que aumenta a auto -suficiência da Índia na produção de defesa.

Para promover a inovação, os dois líderes lançaram o Frind-X (startups de defesa da França-Índia) em Paris, uma plataforma que conecta startups, investidores e agências de defesa. As colaborações entre o Onera (Agência Aeroespacial de Pesquisa da França) e o DRDO visam aumentar o desenvolvimento da próxima tecnologia de defesa de geração. Os estudantes indianos também participarão de desafios conjuntos de tecnologia de defesa organizados pelas principais instituições francesas.

Coordenação estratégica e global

Além dos laços bilaterais de defesa, a Índia e a França discutiram a segurança regional, incluindo desenvolvimentos no Oriente Médio, Ucrânia e o corredor-meurador indiano-médio (IMEC) para conectividade estratégica. A França reiterou seu apoio à associação permanente da Índia no Conselho de Segurança das Nações Unidas (UNSC) e concordou em coordenar as principais questões da CSNU, incluindo a reforma do veto.

Ambas as nações também expandiram a cooperação trilateral com parceiros como a Austrália e os Emirados Árabes Unidos, reafirmando seu compromisso com um Indo-Pacífico gratuito, aberto e baseado em regras. Eles prometeram neutralizar ameaças regionais emergentes por meio de exercícios militares conjuntos e alinhamento estratégico.

Cooperação contra o terrorismo e a segurança cibernética

A Índia e a França prometeram melhorar os esforços anti -terroristas, intensificando a troca de inteligência e tomando medidas energéticas contra redes de financiamento terrorista. A cooperação entre a Guarda de Segurança Nacional da Índia (NSG) e Gign de France (a Unidade de Elite da Gendarmerie Nationale fortalecerá ainda mais as operações antiterroristas.

Além disso, ambas as nações prometeram fortalecer a segurança cibernética e a governança da IA, garantindo que as capacidades de guerra digital e promovidas pela IA se alinhem aos padrões globais de segurança.

Postado em: 13 de fevereiro de 2025

