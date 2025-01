Índia, Indonésia, renova o Contrato de Segurança Marítima por mais 3 anos

A Guarda Costeira da Índia (ICG) e a Guarda Costeira da Indonésia (Bakamla) renovaram seu memorando de entendimento (MOU) sobre a cooperação marítima de segurança e segurança por mais três anos. O acordo foi assinado durante a segunda reunião de alto nível (HLM) na sede da ICG em Nova Délhi em 27 de janeiro de 2025.

A reunião foi liderada pelo Diretor Geral da ICG, Paramesh Sivamani, e pelo vice -conselheiro de Bakamla, Irvansyah, que chegou à Índia com uma delegação de oito membros para uma visita oficial de 24 a 28 de janeiro.

As discussões se concentraram no fortalecimento da cooperação operacional em áreas -chave, como busca e salvamento marítimo, resposta à poluição e aplicação de lei. Ambas as partes destacaram a importância de compartilhar as melhores práticas e manter as trocas profissionais para melhorar a segurança na região Indo-Pacífico.

Como parte desses esforços, o ICG Shaunak Ship atualmente se desenrola em Yakarta de 27 a 30 de janeiro para melhorar os laços operacionais com Bakamla.

O acordo renovado reflete o compromisso de ambas as nações de manter um ambiente marítimo seguro e cooperativo na região.