Índia organiza protesto com a China sobre nova barragem de Brahmaputra e criação de novos condados perto de Ladakh | Notícias da Índia

A Índia reagiu fortemente às medidas agressivas da China, incluindo a construção de uma grande barragem em Brahmaputra e a criação de dois novos condados que incluem partes dos territórios indianos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse na sexta-feira que a Índia apresentou um protesto à China sobre a criação de dois novos condados na província de Hotan e também transmitiu a sua preocupação a Pequim sobre a construção de uma barragem no rio Brahmaputra.

Índia em projeto hidrelétrico chinês

“Vimos a informação publicada por “Através de canais diplomáticos e especializados, transmitimos as nossas opiniões e preocupações ao lado chinês em relação aos megaprojectos nos rios do seu território”, disse Jaiswal.

Ele disse ainda que a Índia reiterou as suas preocupações, juntamente com a necessidade de transparência e consultas com os países a jusante, na sequência do último relatório. “O lado chinês foi instado a garantir que os interesses dos estados a jusante do Brahmaputra não sejam prejudicados pelas atividades nas áreas a montante. Continuaremos a monitorar e a tomar as medidas necessárias para proteger os nossos interesses”, disse ele.

Foram levantadas preocupações de que a barragem poderia afectar negativamente o equilíbrio ecológico de Arunachal Pradesh e Assam, através dos quais corre o rio Brahmaputra. Em 25 de dezembro, a China anunciou planos para construir a maior barragem do mundo no rio Brahmaputra, no Tibete, perto da fronteira com a Índia. O projeto, estimado em aproximadamente US$ 137 bilhões, estará localizado na região ecologicamente sensível do Himalaia. De acordo com as informações disponíveis, a barragem será construída num enorme desfiladeiro no trecho do Himalaia, onde o Brahmaputra faz uma curva acentuada antes de entrar em Arunachal Pradesh e depois desaguar em Bangladesh.

Em meio a preocupações, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, minimizou na semana passada os temores sobre o projeto. “O projeto não afetará negativamente as regiões mais baixas”, disse ele.

MEA nos condados de Hotan

Reagindo à criação de dois novos condados nas prefeituras de Hotan, na China, Jaiswal disse que tais medidas não dariam legitimidade à ocupação “ilegal e forçada” da região por Pequim. O anúncio da China sobre o estabelecimento dos dois condados ocorreu dias depois de os Representantes Especiais das duas nações terem retomado as negociações fronteiriças que estavam paralisadas há quase cinco anos.

“Vimos o anúncio sobre o estabelecimento de dois novos condados na prefeitura chinesa de Hotan. Partes da jurisdição desses chamados condados estão no Território da União Indiana de Ladakh. Nunca aceitamos a ocupação ilegal chinesa do território indiano território em “A criação de novos condados não afetará a posição consistente e duradoura da Índia no que diz respeito à nossa soberania sobre a área, nem dará legitimidade à ocupação ilegal e forçada da mesma pela China”, disse o MEA, acrescentando que a Índia “apresentou um. protesto solene ao lado chinês através dos canais diplomáticos.”