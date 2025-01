Índia planeja avaliação padrão e protocolos de qualidade para kits de teste de HMPV ‘

Nueva Delhi: A Organização Padrão de Controle de Medicamentos do Regulador de Medimentos (CDSCO) e o Conselho de Pesquisa Médica Indiana (ICMR) estão se referindo aos kits padrão de avaliação e teste de qualidade para kits de teste de metapneumavírus humanos (HMPV) após um aumento recente nos casos.

O Ministério da Saúde da União, em 6 de janeiro, registrou 2 casos de HMPV em Karnataka detectados pelo ICMR durante a vigilância de rotina. No entanto, em 9 de janeiro, Hortelã Ele informou que a Índia havia testemunhado cerca de 200 casos de HMPV até dezembro do ano passado.

Hoje, não há uniformidade na avaliação do desempenho de tais kits, o que leva a variações nos resultados dos testes. O HMPV atraiu a atenção mundial depois que a China relatou um aumento na doença respiratória com sintomas semelhantes à gripe em dezembro.

“A CDSCO e o ICMR têm como objetivo facilitar a disponibilidade de kits de diagnóstico de segurança de qualidade adequados para uso na Índia. As diretrizes estabelecerão a avaliação da uniformidade no desempenho de kits de diagnóstico in vitro (IVD). A avaliação de desempenho é verificar a reivindicação do fabricante em relação ao kit de diagnóstico in vitro (IVD). Esta recomendação se concentra na avaliação de desempenho do Laboratório de PCR real do tempo do vírus metapneumovírus humano (HMPV) ”, disse um documento guia visto por Mint.

O HMPV é um dos muitos vírus respiratórios que podem causar infecções em pessoas de todas as idades, especialmente nos meses de inverno e primavera. O rascunho das diretrizes foi emitido, com o comentário do setor solicitado antes de 15 de março para terminar o protocolo.

“A qualidade e a segurança são muito importantes nas amostras de teste. Deve ser 100% preciso e, na maioria das vezes, afirmam os fabricantes, não é. Neste momento, para o HMPV, o Instituto Nacional de Virologia (NIV) realiza os testes juntamente com outros laboratórios centrais. Esta diretriz trará uniformidade e consistência ”, afirmou uma consciência oficial sobre o assunto.

O funcionário acrescentou que a avaliação de desempenho é verificar independentemente a reivindicação do fabricante em relação ao desempenho do kit de diagnóstico in vitro.

O documento indicou que o tipo de amostra para detecção de HMPV é um swab nasofaríngeo/orofaríngeo. “Se um kit alegar detectar o HMPV em vários tipos de amostra, você deve tentar avaliar o teste em todos os tipos de amostra”, disse ele.

O tamanho do mercado de ferramentas de diagnóstico in vitro na Índia foi avaliado em cerca de US $ 1,69 bilhão em 2023, que deve atingir US $ 2,56 bilhões em 2030, de acordo com a BlueWeave Consulting, uma empresa de pesquisa de mercado.

O documento disse que todo o pessoal envolvido na avaliação de IVD do vírus HMPV deve passar por testes de treinamento e competência no gerenciamento de kits, amostras, armazenamento, gravação, interpretação, privacidade e relatórios dos resultados dos testes.

O rascunho disse que, após o procedimento devida, se for constatado que qualquer kit não é de qualidade padrão, nenhuma solicitação de teste repetido do mesmo kit será aceitável.