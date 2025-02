Índia que trabalha conosco para a ‘extradição precoce’ do ataque terrorista de Mumbai acusado de Tahawwur Rana: Mea

O Ministério das Relações Exteriores disse na sexta -feira que a Índia está trabalhando com os Estados Unidos “para extradição precoce” do ataque terrorista de Mumbai acusado de Tahawwur Rana.

“Agora estamos trabalhando com o lado dos Estados Unidos em questões de procedimento para extradição precoce para a Índia do réu no ataque terrorista de Mumbai”, disse o porta -voz do Ministério de Randhir Jaiswal.