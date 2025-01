Índia saúda acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e Hamas | Notícias da Índia

Cessar-fogo entre Israel e Hamas: A Índia saudou na quinta-feira o cessar-fogo em Gaza e o acordo de libertação de reféns entre Israel e o Hamas. O anúncio do acordo ocorre após 15 meses de conflito em Gaza. Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou a esperança de que o acordo de cessar-fogo conduza a um fornecimento seguro e sustentado de assistência humanitária ao povo de Gaza.

“Saudamos o anúncio do acordo para a libertação de reféns e um cessar-fogo em Gaza. Esperamos que isto conduza a uma entrega segura e sustentada de assistência humanitária ao povo de Gaza. Temos apelado consistentemente à libertação de todos os reféns , o cessar-fogo e o retorno a um caminho de diálogo e diplomacia”, diz o comunicado do MEA.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou que Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e de reféns. Ele também afirmou que o acordo irá acabar com os combates em Gaza. “Hoje (quarta-feira), depois de muitos meses de intensa diplomacia dos Estados Unidos, juntamente com o Egito e o Qatar, Israel e o Hamas chegaram a um cessar-fogo e a um acordo de reféns”, anunciou Biden.

O acordo de cessar-fogo foi a mais recente conquista da política externa da sua administração, que termina em 20 de janeiro. “Este acordo irá parar os combates em Gaza, aumentar a assistência humanitária necessária aos civis palestinianos e reunir os reféns com as suas famílias depois de mais de 15 meses em cativeiro. Biden disse. Biden, de 82 anos, será sucedido por Donald Trump, de 78, como o 47º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. Trump saudou o acordo.

“Este acordo de cessar-fogo épico só poderia ter acontecido devido à nossa vitória histórica em Novembro, pois sinalizou ao mundo inteiro que a minha administração iria prosseguir a paz e negociar acordos para garantir a segurança de todos os americanos e dos nossos aliados. “Estou entusiasmado com o regresso dos reféns americanos e israelitas a casa para se reunirem com as suas famílias e entes queridos”, disse Trump.

Na sua declaração, Biden disse que expôs os contornos precisos deste plano em 31 de maio de 2024, após o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU. É o resultado não só da extrema pressão sob a qual o Hamas tem estado e da mudança na equação regional após um cessar-fogo no Líbano e o enfraquecimento do Irão, mas também da tenaz e completa diplomacia americana. “A minha diplomacia nunca cessou os seus esforços para conseguir isso”, disse ele.

“Ao mesmo tempo que saudamos esta notícia, lembramo-nos de todas as famílias cujos entes queridos foram mortos no ataque do Hamas em 7 de Outubro e das muitas pessoas inocentes que morreram na guerra que se seguiu. “É hora de os combates terminarem e o trabalho de construção da paz e da segurança começar”, disse Biden.

“Estou também a pensar nas famílias americanas, três das quais mantêm reféns vivos em Gaza e quatro das quais aguardam a devolução dos seus restos mortais depois daquela que foi a experiência mais horrível que se possa imaginar. Sob este acordo, estamos determinados a trazê-los todos para casa”, disse Biden.