Índia, tudo pronto para exibir o patrimônio militar e cultural no dia 76 da República

A Índia está pronta para mostrar sua força militar e sua rica herança cultural no caminho de Kartavya para comemorar o dia do 76º dia da República no domingo. Embora 75 anos da Constituição sejam o foco das celebrações este ano, a questão das pinturas é ‘Swarnim Bharat: Virasat Aur Vikas’.

Um total de 31 pinturas, incluindo 16 pinturas de diferentes estados e territórios da União e 15 dos Ministérios, Departamentos e Organizações Centrais, lançarão a estrada Kartavya no domingo como parte das celebrações.

O desfile do Dia da República começará às 10h30 no domingo e continuará por 90 minutos, com o presidente Droupadi Murmu tomando a saudação.

O desfile será comandado pelo comandante do desfile, tenente -general Bhavnish Kumar, oficial geral sob comando, área de Delhi, um oficial de segunda geração. O Major General Summit Mehta, chefe do gabinete da área de HQ Delhi, será o segundo desfile no comando.

O desfile começará com uma performance de 300 artistas culturais, interpretando ‘Sare Jahan está reservado’ com instrumentos musicais de diferentes partes do país.

Antes do desfile, o primeiro -ministro Narendra Modi prestará homenagem aos mártires colocando uma coroa da coroa no Memorial Nacional de Guerra.

O país mostrará sua habilidade militar exibindo algumas das plataformas de defesa de Avant -Garde, incluindo Brahmos, Pinaka e Akash, com o sistema de vigilância de batalha do exército ‘Sanjay’ e o míssil tático da superfície da superfície da superfície ‘ Estabelecido para marcar sua presença no desfile pela primeira vez.

T-90 ‘Bhishma’ Tanks Sarath (infantaria que transporta o veículo BMP-II), o sistema de ponte de 10m de seção curta, o sistema de mísseis NAG, o sistema de lançamento de foguetes múltiplo ‘agnibaan’ e ‘bajrang’ (veículo especializado em luz) também irá fazer parte do desfile.

Em um primeiro, um Tableau Tri Service também é a parte das celebrações mostrar o espírito de articulação e integração entre as forças armadas.

Um total de 5.000 artistas realizará mais de 45 formas de dança de diferentes partes do país em uma apresentação cultural de 11 minutos. A apresentação cobrirá toda a estrada Kartavya pela primeira vez, para garantir que todos os convidados obtenham a mesma experiência de visualização.

Cerca de 10.000 convidados especiais de diferentes áreas da vida foram convidados a participar do evento, de acordo com o objetivo do governo de aumentar ‘Jan Bhagidari’ em eventos de importância nacional.

O prefeito do subedar (capitão honorário) Yogendra Singh Yadav (aposentado) e subjugar o major Sanjay Kumar (aposentado) e o vencedor de Ashok Chakra, tenente -coronel Jas Ram Singh (aposentado) receberão o Param Vir Chakra este ano.

Presidente indonésio será o principal convidado

Presidente indonésio Pabowo Subianto será o principal convidado no evento E o desfile cerimonial apresentará uma marcha para o contingente da marcha das forças armadas nacionais da Indonésia e uma apresentação da banda militar da Academia Militar da Indonésia. O contingente de março incluirá 152 membros, enquanto a banda militar consistirá em 190 membros.

Subianto chegará ao desfile do Dia da República, juntamente com o presidente Droupadi Murmu no ‘Buggy tradicional’, que retornou em 2024 após uma lacuna de 40 anos.

Subianto será o quarto presidente indonésio a participar das celebrações do dia da República. Em particular, Sukarno, que foi o primeiro presidente da Indonésia, foi o principal convidado nas celebrações do primeiro dia da República em 1950.

Caminhada de metrô grátis para convidados e detentores de ingressos

As operações do metrô de Delhi em todas as linhas começarão às 4 da manhã de domingo e os detentores de ingressos e os hóspedes podem aproveitar a viagem gratuita do metrô. As vagas de estacionamento para o metrô de Delhi através de Delhi abrirão abertamente as taxas regulares.

Os hóspedes que usam transporte pessoal podem estacionar seus veículos no estacionamento de Palika, em Connaught Place e na área de estacionamento do estádio Jawaharlal Nehru (portão -14 e 15). A partir daí, você pode aproveitar os serviços de balsa (selecionar e lançar) através dos ônibus DTC contratados. Os serviços da Ferry começarão às 6h e param às 8h30 da manhã

Embora a lista de itens proibidos seja comunicada com antecedência, também haverá uma instalação de sala de camada disponível.

(Com entradas PTI)