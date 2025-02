Índia-US Eye $ 500B Comércio bilateral para 2030: PM Modi depois de se encontrar com o presidente Trump

O primeiro -ministro Narendra Modi afirmou em 14 de fevereiro que a Índia e os Estados Unidos estabeleceram em conjunto o objetivo de duplicar seu comércio bilateral para US $ 500 bilhões até 2030. Modi, que está em uma excursão de dois dias nos Estados Unidos, também disse que o Duas nações funcionarão no final de um acordo comercial mutuamente benéfico em breve.

“Nós … estabelecemos o objetivo de mais do que duplicar nosso comércio bilateral para atingir US $ 500 bilhões até 2030. Nossas equipes trabalharão para concluir muito em breve, um acordo comercial mutuamente benéfico”, disse Modi falando em uma entrevista coletiva após uma reunião com o presidente Donald Trump em Washington.

Anteriormente, o presidente Trump recebeu Modi no lobby da West Wing na Casa Branca em Washington, DC, na sexta -feira (horário indiano). Os dois líderes trocaram um abraço quente enquanto recebiam.

O maior parceiro comercial dos EUA na Índia. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Índia de 2024, mas a Índia ocupa o décimo na lista de parceiros de negócios dos EUA no mesmo ano, de acordo com um relatório da CNN. O comércio bilateral entre os Estados Unidos e a Índia ficou em US $ 129,2 bilhões em 2024, um recorde da associação,

Poucas horas antes da reunião, o presidente Trump anunciou tarifas recíprocas, dizendo que os Estados Unidos levantariam as mesmas posições que os países o impõem ‘sem exceções’.

Os dois países trabalhariam juntos em inteligência artificial e semicondutores e se concentrariam em estabelecer fortes cadeias de suprimentos para minerais estratégicos, disse Modi na conferência de imprensa, Reuters relatado.

Um funcionário do governo Trump disse aos repórteres que as autoridades americanas e indianas também estavam avançando com conversas sobre um acordo comercial bilateral e esperava chegar a um acordo este ano, o Reuters Referido relatório.

O primeiro -ministro Modi iniciou uma visita de dois dias nos Estados Unidos na quinta -feira. Antes de conhecer Trump, o primeiro -ministro Modi comemorou reuniões bilaterais com o consultor de segurança nacional dos Estados Unidos, Mike Waltz, CEO da Tesla, Elon Musk, empresário indiano Vivek Ramaswamy e diretor de inteligência nacional dos EUA (DNI) Tulsi Gabbard.

Falando na imprensa conjunta, juntamente com o primeiro -ministro Modi, o presidente Trump disse que a Índia anunciou uma redução nas tarifas nos ativos dos EUA. Ele disse que o primeiro -ministro Modi iniciaria conversas sobre disparidades sobre comércio, a fim de assinar um acordo. Trump disse que os Estados Unidos tinham direito a um campo de jogo e que o déficit comercial dos Estados Unidos com a Índia poderia ser composto pela venda de petróleo e gás.

Ele discutiu as altas taxas da Índia no primeiro mandato: Trump No início do dia, antes de se encontrar com o primeiro -ministro Modi, o presidente Trump anunciou que seu governo em breve imporia “tarifas recíprocas” aos parceiros comerciais, abrindo novas frentes em sua guerra comercial global. Ao assinar a ordem executiva no Salão Oval, Trump disse que a Índia tem mais tarifas do que qualquer outro país.

“A Índia tem mais tarifas do que quase qualquer outro país”, disse Donald Trump enquanto fala sobre suas intenções de impor tarifas recíprocas.

Trump, no entanto, disse na conferência conjunta que discutiu as altas taxas da Índia durante seu primeiro mandato, mas não conseguiu extrair nenhuma concessão. O presidente dos Estados Unidos reiterou que, de acordo com o novo sistema de taxas recíprocas que anunciou anteriormente, os Estados Unidos simplesmente cobrariam as mesmas taxas que a Índia cobrou.

“É muito difícil vender para a Índia porque eles têm barreiras comerciais, tarifas muito fortes”, disse ele.

Modi está entre os líderes do primeiro mundo a visitar os Estados Unidos após a inauguração do presidente Trump. Ele foi convidado a visitar dentro de três semanas após o novo governo para assumir o cargo.

“Nós somos, neste momento, uma nação recíproca … teremos as acusações da Índia, estamos cobrando. Seja qual for a coleção de outro país, nós os acusamos. Então é chamado recíproco, o que eu acho é muito justo.