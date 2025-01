Indiano que bateu nos portões da Casa Branca nos Estados Unidos foi condenado a 8 anos de prisão

Sai Varshit Kandula, 20, de St. Louis, se confessou culpado de uma acusação de ferimento malicioso ou roubo de propriedade nos Estados Unidos decorrente do incidente de 22 de maio de 2023. Os promotores disseram na época que planejavam uma prisão de oito anos. sentença exigida pelo agressor, informou a NBC News.

O promotor disse que seu objetivo era “derrubar o governo democraticamente eleito dos Estados Unidos e substituí-lo por uma ditadura alimentada pela ideologia nazista”. “Não era tanto um ‘plano’, mas sim uma coleção de delírios ligados por um fio comum”, escreveu o advogado de Kandula num memorando de sentença. Após sua prisão, seu cliente foi diagnosticado com esquizofrenia, explica o advogado.

Kandula, um cidadão indiano que era residente permanente legal dos Estados Unidos com green card, bateu um caminhão U-Haul no portão da Casa Branca. Quando o caminhão quebrou, Kandula saiu e tirou da mochila uma bandeira com a suástica nazista antes de ser preso. Ninguém ficou ferido.

Os procuradores escreveram no seu relatório que Kandula quase atropelou dois peões e que a pena de prisão de oito anos era razoável dada a gravidade das suas acções. O advogado de Kandula observou que o seu cliente provavelmente seria deportado e regressaria à Índia para viver com a sua família.