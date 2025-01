Indianos com visto H1-B enfrentam ‘incerteza’ enquanto Donald Trump revoga a cidadania por direito de nascença: ‘Andh bhakts nunca…’

Enquanto Donald Trump assinava a ordem executiva para eliminar a cidadania por direito de nascença nos Estados Unidos, o futuro de milhões de portadores de visto indiano H1-B está agora no limbo.

“Os indianos com vistos H1B já enfrentam incertezas sobre a cidadania dos EUA, mas estavam confiantes no direito de cidadania dos seus filhos. Com a revogação de Trump, até esta garantia desaparece; e bhakts fazendo puja, hawan para Trump nunca entenderam a gravidade desta decisão”, escreveu um usuário de mídia social.