Índios que vivem no Canadá exigem aumento de casos de estupro em RG Kar: ‘400 case ane chahiye, 4 saal mein’; Internautas exigem ação

Um homem indiano, que supostamente mora no Canadá, provocou grande indignação online com suas ideias sobre crimes contra mulheres. O jovem foi longe demais ao expressar a sua frustração com os casos falsos contra homens e disse que “os crimes contra as mulheres deveriam ser aumentados ao máximo”. Ele até pediu mais casos, como o horrível caso de estupro de RG Kar em Calcutá.

“Minha meta para 2025 a 2029, ye Mamta jaise 400 cases ane chahiye agle 4 saal mein (minha meta para 2025 a 2029 é que haja mais casos como o que ocorreu durante o governo de Mamata Banerjee em Bengala)”, disse o usuário chamado Bhagyesh Patel em seus comentários no Instagram.

Os comentários foram feitos no contexto de certos casos de divórcio que foram amplamente discutidos nos meios de comunicação nacionais. Um usuário do Reddit compartilhou a captura de tela do comentário de Patel e o chamou de “um estuprador em potencial”.

“Esse cara é o que podemos realmente chamar de um potencial r-pista. O comentário inicial é excluído. Mas os outros permanecem”, disse o usuário do Reddit ao compartilhar a captura de tela dos comentários perturbadores feitos por Bhagyesh Patel.

‘Qualquer mulher que se atreva a ir contra qualquer homem…’ Em outro comentário (compartilhado no reddit), Patel pode ser visto dando um aviso claro a todas as mulheres de que se ousarem “ir contra qualquer homem”, enfrentariam sua “ira”.

A captura de tela também incluía comentários perturbadores de vários outros usuários. Apontando o comportamento preocupante dos usuários que fizeram esses comentários perturbadores, o usuário do Reddit ‘r/InstaCelebsGossip’ disse: “Este comentário está em uma postagem chamada MRA, e o autor não aborda o assunto de forma alguma. Ele obviamente lê os comentários, pois gosta da maioria dos que são preocupantes.”

Internautas exigem ação contra usuário do Instagram Os comentários perturbadores feitos por Patel geraram indignação online que poderia sair pela culatra para ele, já que dezenas de usuários do Reddit alegaram ter entrado em contato com seu empregador. Muitos usuários do Reddit disseram que enviaram um e-mail ao seu empregador, um restaurante com sede em Toronto, exigindo ações contra ele por fazer comentários tão preocupantes em público.

Muitos usuários também levantaram a questão com a instituição onde concluíram seus estudos, o Fanshawe College, e com as autoridades canadenses.

Fonte