Indonésia adere oficialmente ao BRICS como membro pleno, anuncia Brasil | Notícias do mundo

O Brasil, atual país que preside o BRICS, anunciou oficialmente a adesão da Indonésia como membro pleno do influente bloco de economias emergentes.

A decisão de admitir a Indonésia, a quarta nação mais populosa do mundo, foi confirmada na segunda-feira pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, marcando um marco importante na expansão dos BRICS.

A expansão contínua dos BRICS

A entrada da Indonésia nos BRICS ocorre depois de os líderes do bloco terem aprovado com sucesso a sua candidatura em Agosto de 2023. No entanto, o país tomou a decisão final de aderir apenas após a formação do seu governo recém-eleito no ano passado.

O Brasil, que ocupará a presidência do BRICS até 2024, saudou este desenvolvimento histórico e destacou as contribuições positivas que a Indonésia fará dentro do grupo.

A inclusão da Indonésia, com a sua maior economia e população no Sudeste Asiático, fortalece a posição global dos BRICS. De acordo com a declaração do governo brasileiro, a nação do Sudeste Asiático compartilha o compromisso do bloco com a reforma das instituições de governança global.

Espera-se também que a Indonésia desempenhe um papel fundamental na promoção da cooperação Sul-Sul, promovendo o crescimento mútuo entre as nações em desenvolvimento.

O que são os BRICS?

Fundados inicialmente em 2009 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, os BRICS acolheram a África do Sul em 2010, tornando-se uma plataforma que representa a crescente influência das economias em desenvolvimento no cenário mundial.

Durante o ano passado, o grupo expandiu-se significativamente, acrescentando novos membros como o Irão, o Egipto, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Apesar do convite, a Arábia Saudita ainda não aderiu ao bloco.

A adição da Indonésia exemplifica ainda mais o crescente alcance e apelo do bloco. Outros países, incluindo a Turquia, o Azerbaijão e a Malásia, candidataram-se formalmente à adesão, e outras nações manifestaram interesse em aderir ao BRICS.