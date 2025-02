Infartos de Karelia “amam” mais homens do que mulheres

Os críticos do coração “cobrem” os homens em Chélie com mais frequência do que as mulheres. Ela falou sobre isso

Vice-chefe do Hospital Clínico “Ferrovias Russas-Medicina” em Petrozavodsk Larisa Skalygin. Ela explicou qual é a diferença entre a maneira como as mulheres e os homens recebem o C Comyelia.

A expectativa de vida planejada dos homens em Carélie desde 2025 – 64,4 anos. Mulheres – 75,9 anos. Estes são os dados da Karelian.

“Nos homens, ataques cardíacos, desastres cardiovasculares geralmente ocorrem. Na maioria das vezes, os fortes problemas de meio diagnóstico com os pulmões. Em particular, doença pulmonar obstrutiva crônica. Está fumando. Os homens mais frequentemente fumam mulheres em nosso país “, disse Larisa Skalygina, chefe assistente do Hospital Clínico Russo em Petrozavodsk.

Recentemente, o número de homens que encontram problemas com as funções de reprodução aumentou nos últimos anos. “O assunto da saúde chata é muito relevante. O número de casos diagnosticados com primário e secundário, ou seja, após a doença, a infertilidade, se desenvolve nos homens. Não negligencie o exame médico da saúde reprodutiva, que pode ser transmitida gratuitamente em Karelia ”, disse Larisa Skalygina.

De acordo com o médico assistente – -em -chefe do Hospital Clínico, as mulheres em Carélie têm maior probabilidade de monitorar o peso. O excesso de peso é um dos fatores de risco globais para o aparecimento de vasos cardíacos e sanguíneos.

Além disso, os moradores de Carelia fumam com menos frequência, o que também reduz os riscos à saúde, mas geralmente são usados ​​a caminhar e também procurar hobbies e hobbies que se beneficiem bem. Nisso, os homens devem dar um exemplo de mulheres.

“Após 40 anos, os homens devem participar de exames preventivos. Os infartos e problemas com os vasos sanguíneos são mais jovens, então 40 anos são uma idade em que já vale a pena cuidar da saúde “, disse Larisa Vasilievna.

2025 na Rússia – o ano do defensor da pátria. “Não é um segredo para quem costumamos ter uma mulher ou uma mãe para enviar um homem para um médico. Eles serão escritos, lembre -se “, disse o médico. – Os homens devem ter mais chances de tratar sua saúde, para serem mais independentes nesse caso mais responsável. Vá em tempo hábil para o exame médico, avalie seu estilo de vida, preste atenção ao esporte, queridos seres. »»

Margarita Ivanova

Foto do autor